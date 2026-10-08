YENİ Parti-TİP görüşmesi... Erkan Baş'tan 'fon krizi' çıkışı: 'Bu işin siyasi sorumlularından bir tanesi Tayyip Erdoğan'dır'

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon krizi sürecinin dışında tutulmaya çalışıldığını savunarak, "Bu işin siyasi sorumlularından bir tanesi Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Baş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Baş'a, İstanbul Milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil eşlik etti. YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, TİP heyetini kapıda karşıladı. Görüşmede Özel'e ise Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale eşlik etti.

Basına kapalı görüşme bir saatten fazla sürdü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Özgür Özel, ziyaretleri nedeniyle Erkan Baş ve beraberindeki heyete teşekkür ederek gündemi değerlendirdiklerini kaydetti. Baş ise ziyarete ilişkin, "Biz YENİ Parti'nin kuruluşu için bir hayırlı olsun ziyaretini uzun dönemdir planlıyorduk ama bugün hayırlı olsunu kısaca geçip memleketin içinde bulunduğu durumu değerlendirmeye çalıştık" dedi.

"BU SÜRECİN FAİLLERİNDEN HESAP SORULMALI"

TİP Lideri Baş, fon krizine değinerek, Türkiye'nin son günlerde büyük bir yolsuzluk, hırsızlık ve skandalla karşı karşıya olduğunu söyledi. İktidar cephesinde bunun telaşının yanı sıra meselenin üzerini örtmek, küçültmek, konuşulmaz hale getirmek için arka arkaya çeşitli adımlar gördüklerini ifade eden Baş, "İşte evvelsi gün Meclis'ten kaçıp gitmeleri belki de bu sürecin sembollerinden bir tanesi olacak" diye konuştu.

Ziyarette sürece ilişkin iki partinin ayrı ayrı değerlendirmeler yapıldığını, taraflara ayrı ayrı ulaşmış bilgilerin gözden geçirildiğini aktaran Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde de bu hırsızlığın, bu yolsuzluğun hem işin iktisadi tarafı açısından nasıl ele alınacağını konuştuk hem de daha önemlisi, bu meselenin bir siyasi sorumluluğu olduğunu, bu meselenin Türkiye'deki siyasi iktidarla arasındaki ilişkiyi hiç unutturmamak, atlamamak gerektiğini, bu sürecin faillerinin bu sürecin açığa çıkması konusunda sorumluluklarını yerine getiremeyeceklerini, halkın ihtiyaç duyduğu bilgilendirmenin, bu sürecin suçlularından hesap sorulmasının bu iktidara bırakılamayacak kadar önemli bir şey olduğunu da karşılıklı olarak değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmaları beraber, bütün muhalefet güçleriyle beraber tabii ki nasıl devam ettireceğimize ilişkin karşılıklı görüşlerimizi paylaştık."

"BU İŞİN SİYASİ SORUMLULARINDAN BİR TANESİ TAYYİP ERDOĞAN"

Baş, fon krizinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin dışında tutulmaya çalışıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu kriz, başka yaşadıklarımızı bir kenara bırakarak söylüyorum, pek çok delil, pek çok işaret bulabiliriz ama bu kriz aynı zamanda bu ülkedeki tek adam rejiminin iflasının göstergesidir. Yani siz her şeyi alıp bir kişinin inisiyatifine, bir kişinin kararına, bir kişinin imzasına teslim ettiğinizde nelerle karşılaşabileceğimizin çarpıcı örneklerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Hani belki bugüne kadar bu tek adam yönetimine ilişkin söylediklerimizi yeterince duymamış olan yurttaşlarımıza, bunu yeterince tartışmamış olan kamuoyuna bir kez de bu vesileyle bunun tartışılması çağrısında bulunmak isterim ben. Şimdi çok belli, kendileri de bu sorumluluğun farkındalar. O yüzden burada bir temizleme, burada bir Tayyip Erdoğan'ı bu sürecin dışında tutma, ayırma çabasını dikkatle gözlemliyoruz.

Birkaç ihtimal var. Birincisi, Tayyip Erdoğan bunu görmemiş, duymamış, bilmiyor. Olabilir, teorik olarak. Eğer böyleyse geçmiş olsun. Yani siz burnunuzun dibinde genel başkan yardımcılarınızın, bakanlarınızın, bakan yardımcılarınızın asrın yolsuzluğunun bir parçası haline geldiğini göremeyecek, yani burnunun ucunu göremeyecek bir dünya liderinin Türkiye'yi yönettiğini mi iddia ediyorsunuz? Kabul edilebilir bir şey değil. Ha, biliyor ve engelleyemediyse, biliyor ve göz yumduysa bu çok daha büyük bir skandal. Dolayısıyla dikkatle izliyoruz. Israrlı bir biçimde Tayyip Erdoğan'ı sürecin dışına çıkartmaya dönük bir çabası var iktidar ve yandaşlarının. Biz doğrudan bu işin siyasi sorumlularından bir tanesinin Tayyip Erdoğan olduğunun altını bir kez daha çizmiş olalım."

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI DERHAL UYGULANMALI"

Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman kararının gerekçesinin geç yayımlandığını belirterek kamuoyunu gerekçeli kararı okumaya davet etti. Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi, daha önceki kararlarında tutarlı bir çizgide devam ediyor. Üstüne Anayasa Mahkemesi, bir hukuk çerçevesi içerisinde, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının, hangi gerekçeyle olursa olsun Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının, bir bütün olarak o ülkedeki hukuk düzenine vereceği zararı gerekçeli kararına eklemiş durumda. Bu hepimiz için, bu ülkenin geleceğini düşünen bütün yurttaşlar için son derece önemli bir uyarıdır. Tabii ki beklentimiz Anayasa'ya uygun olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının derhal uygulanması. Hem Can Atalay için hem Osman Kavala için hem Tayfun Kahraman için hem tüm Gezi tutsakları, tüm siyasi tutsaklar için bugüne kadar alınmış Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının derhal uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

İktidar çevrelerinden bu konuya dair yapılmış değerlendirmeleri de artık mızrağın çuvala sığmadığı bir noktada, bu kadar çıplak, bütün toplumun gözü önünde yaşanan hukuksuzluklara karşı bir irade beyanı olarak görmek istiyorum. Umuyorum, hani bizim söylediklerimiz belki muhalefet tarafından dile getiriliyor diye göz ardı ediliyordur ama en azından eski arkadaşlarının, birlikte mücadele ettikleri insanların söylediklerini dikkate alsınlar. ve bir an önce bu kararların uygulanmasının önündeki siyasi engellerin ortadan kalkması lazım. Bu kararların uygulanmamasının önünde siyasi iktidarın ortaya koyduğu engeller var. Bunların ortadan kaldırıldığı durumda kararların derhal uygulamaya geçirileceğini ve arkadaşlarımıza ulaşacağımızı düşünüyorum, bekliyorum ve talep ediyorum."

"BU KADAR YOKSULLUK VE SEFALET VARKEN TEK GÜNDEM ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI OLAMAZ"

Erkan Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Erdoğan 3. kez aday olabilir" açıklamasına ilişkin, "Türkiye'nin bir an önce bu iktidardan kurtulması, Türkiye'nin bir an önce bu rejimden kurtulması gerektiği konusundaki görüşümüz bakidir. Ama bütün seçim matematiğini düzenledikten sonra, işte buna uygun bir Siyasi Partiler Kanunu, buna uygun bir seçim kanunu, buna uygun bir seçim tarihi belirledikten sonra seçim yapma arayışını da, yani memleketin bu kadar derdi varken, bu kadar yoksulluk, açlık, sefalet tartışılırken, tek gündemin 'Tayyip Erdoğan'la nasıl yeniden Cumhurbaşkanı oluruz' noktasına sıkıştırılması da bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA