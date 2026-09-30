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TİP lideri Erkan Baş, T24'e erişim engelini dijital sıkıyönetim olarak niteledi

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TİP lideri Erkan Baş, T24'e erişim engelini dijital sıkıyönetim olarak niteledi
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararına tepki gösterdi. Baş, açıklamasında dijital sıkıyönetim uygulanarak bunun görünmez kılınmaya çalışıldığını ve suç ortaklığının açığa çıktığını belirtti.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararına tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "T24'ün internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönük kapatma kararını bir de şöyle düşünelim: Saray, devletin içerisine kadar yuvalanmış soyguncuları temizlemek yerine uydurma suçlamalarla basını susturmaya çalışıyorsa bu skandalların tam olarak neresindedir? Suç ortaklığı açığa çıktı, ortalık lağım koktu! Dijital sıkıyönetim uygulayarak bunu görünmez kılmaya çalışanlar hem bunu başaramayacak hem suç ortaklıklarını ilan etmiş olacaklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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