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Erkan Baş, TBMM'nin fon önergeleri görüşülmeden kapanmasına 'kaçamayacaklar' dedi

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Erkan Baş, TBMM'nin fon önergeleri görüşülmeden kapanmasına 'kaçamayacaklar' dedi
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nun fon krizine ilişkin önergeler görüşülmeden kapanmasına tepki gösterdi. Baş, 5 grubun fon yolsuzluğu önergesi verdiğini, AKP'li milletvekillerinin yoklamaya girmediğini belirterek 'Bugün kaçtılar ama kaçamayacaklar' dedi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nun fon krizine ilişkin önergeler görüşülmeden kapanmasına tepki göstererek, "Bugün kaçtılar ama kaçamayacaklar" ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nun fon krizine ilişkin önergeler görüşülmeden kapanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"5 grup fon yolsuzluğu ile ilgili önergeler vermişti, AKP'li milletvekilleri hemen öncesinde karar yeter sayısı isteyip yoklamaya girmedi. TBMM'de Fon Hırsızlığı konuşulmasın diye TBMM'yi kapatıp kaçtılar… Bugün kaçtılar ama kaçamayacaklar!"

Kaynak: ANKA
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