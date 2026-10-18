Fransa'daki protestolarda TİP bayrağı sürprizi

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Fransa'da devam eden protestolarda Türkiye İşçi Partisi (TİP) bayrağı taşıyan bir eylemci görüntülendi. Gösteriler sırasında kaydedilen görüntüde, Türkiye'deki siyasi partilerden TİP'in bayrağının yer alması dikkat çekti.

PROTESTOLARDA TİP BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Gösteri alanından kaydedilen görüntülerde, kalabalığın arasında kırmızı bayraklar taşıyan eylemciler yer aldı. Türkiye İşçi Partisi'nin bayrağı da protestocuların arasında görüldü.

Görüntülerde, çok sayıda kişinin bir cadde üzerinde toplandığı, bazı eylemcilerin fosforlu sarı yelek giydiği ve gösteri alanında yoğun duman bulunduğu dikkat çekti. Kalabalığın arasında Fransa bayrağı da taşındı.

GÖSTERİ ALANINDA YOĞUN KALABALIK

Binalarla çevrili geniş bir caddede kaydedilen görüntülerde protestocuların sloganlar eşliğinde toplandığı görülürken, TİP bayrağının da kalabalık içinde dalgalandığı anlar kameraya yansıdı.

Bayrağı taşıyan kişinin kimliği ve gösteriye hangi amaçla katıldığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

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