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CNN: ABD, uyuşturucuyla mücadele operasyonları için Güney Amerika'ya İHA kaydırıyor

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ABD Afrika Komutanlığında (AFRICOM) görev yapan bazı MQ-9 Reaper tip insansız hava araçlarının (İHA), ABD Güney Saha Komutanlığına (SOUTHCOM) kaydırılacağı iddia edildi.

ABD Afrika Komutanlığında (AFRICOM) görev yapan bazı MQ-9 Reaper tip insansız hava araçlarının (İHA), ABD Güney Saha Komutanlığına (SOUTHCOM) kaydırılacağı iddia edildi.

CNN televizyonunun askeri sevkiyat planlamasından 6 kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarını Güney Amerika'da yoğunlaştıracak.

Buna göre ABD ordusu, AFRICOM bünyesinde görevini sürdüren bazı MQ-9 Reaper tipi İHA'ları, SOUTHCOM'un sorumlu sahasına kaydıracak.

Kaynaklar, bu sevkiyatın, başta Ekvador olmak üzere bölgede uyuşturucu ve terörle mücadele operasyonlarının yoğunlaştırılması öncesinde hazırlık aşamalarının parçası olduğunu belirtti.

AFRICOM bünyesinde görev yapan MQ-9 İHA'larının kaç tanesinin SOUTHCOM'a transfer edileceği henüz netlik kazanmazken, bir kaynak ise sevkiyatın "büyük bir kısmını" kapsadığını ileri sürdü.

Kaynak: AA
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