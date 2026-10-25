Bakan Tekin'in okul ziyareti öncesi pankart astıkları için iki TİP üyesi tutuklandı

Bakan Tekin'in okul ziyareti öncesi pankart astıkları için iki TİP üyesi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstanbul Kadıköy Lisesi'ne ziyareti öncesinde protesto pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan TİP üyesi Nevin Tekin ve Nehir Dizdar tutuklandı. TİP'li Öğrenciler sosyal medya açıklamasında Nehir ve Nevin'i geri alacaklarını belirtti.
(İSTANBUL) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstanbul Kadıköy Lisesi'ne ziyareti öncesinde protesto pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi Nevin Tekin ve Nehir Dizdar tutuklandı.
TİP'li Öğrenciler sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sermayenin ve tarikatların bakanı Yusuf Tekin'e karşı gençliğin, MESEM'li kardeşlerinin sesini sokaklara taşıyan Nehir ve Nevin yoldaşlarımız tutuklandı. Korkundan başın eğik dolaştığını biliyoruz Yusuf. Bil ki bizim de yoldaşlarımızın da başı dimdik. Nehir'i ve Nevin'i geri alacağız, senden tüm suçlarının hesabını soracağız!" denildi.