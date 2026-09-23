TİP'li Şık, Pusula ve Tera fonlarındaki temerrüt iddialarını Şimşek'e sordu

(TBMM) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinin ardından bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yaşanan katılma payı iade talepleri ve temerrüt iddialarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sordu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinin ardından bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yaşanan katılma payı iade talepleri ve temerrüt iddialarıyla ilgili, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Şık, önergesinde son günlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri sonrasında Pusula Portföy ve Tera Portföy başta olmak üzere bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında "yoğun katılma payı iade talepleri yaşandığını, bir kısım fonda temerrüt oluştuğunu, bazı fonlarda ise iade sürelerinin uzatıldığını" belirtti.

Bu gelişmelerin, Borsa İstanbul'da sert düşüşlere yol açtığını, yatırımcı güvenini sarstığını ve piyasada sistemik risk endişelerini artırdığını ifade eden Şık, özellikle sığ hisselerde yoğunlaşan fon yapıları, olağandışı fiyat hareketleri ve kısa sürede büyüyen portföy yönetim şirketleriyle ilgili iddiaların kamuoyunda tartışmaya neden olduğunu kaydetti.

Şık, "organize bir dolandırıcılıkla bir soygun düzeni kurulduğuna dönük ciddi ve yaygın bir tartışma" yaşandığını belirterek, iddiaların merkezinde fonun kapalı olduğu dönemdeki kurucusu pozisyonunda bulunan 12 kişi ile sonrasında çeşitli manipülasyonlarla fondaki katılımcı sayısını artırmaya dönük girişimlerle aynı fona giren 159 kişinin bulunduğunun öne sürüldüğünü ifade etti.

Ahmet Şık, söz konusu kişiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi ile devlet bürokrasisi içinden bazı kişilerin ya da bu kişilerin akrabaları ve yakınlarının bulunduğunun iddia edildiğini belirtti. Önergede, "Fon, bu kapalı grubun sağladığı anormal kar grafiklerinin yansıması ile TEFAS'ta işlem görmeye başlayarak diğer vatandaşların da sarmalına çekilebildiği bir zemin yarattıktan sonra, ortaya çıkan mağduriyet ve tartışmalara rağmen isimleri ısrarla gizlenen bu kişilerin çok ciddi haksız kazanç elde ettikleri iddia edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Şık, önergesinde Maliye Bakanı Şimşek'in yanıtlaması istemiyle şu soruyu yöneltti:

"Mehmet Türkoğlu, Osman Dündar Çiftçi, Hayrettin Koç isimli şahıslar söz konusu fon krizi soygunu kapsamında Pusula Portföy ve Tera Portföy başta olmak üzere portföy yönetim şirketlerinde milyon doları aşkın işlemler yapmışlar mıdır? Söz konusu fonlar, temerrüde düşmeden kısa süre önce yüksek meblağlı bu işlemlerle fondan çıkış yapmışlar mıdır? Bu açıdan işlemleri herhangi bir soruşturmaya veya incelemeye tabi tutulmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA