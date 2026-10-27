Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yurt dışına seyahat etmek isteyen ancak vize işlemleri ve pasaport masrafları nedeniyle planlarını erteleyenler için Türkiye'nin komşusu Gürcistan dikkat çeken bir seçenek sunuyor. Türk vatandaşlarının yeni tip çipli kimlik kartlarıyla giriş yapabildiği ülkede, vize almadan bir yıla kadar kalmak mümkün. Özellikle Batum ve Tiflis, hem kısa süreli tatil hem de uzun süreli konaklama planlayanların ilgisini çekiyor.

TÜRK VATANDAŞLARINA 1 YIL VİZESİZ KALIŞ HAKKI

Yurt dışına çıkmak isteyenlerin karşılaştığı en önemli engeller arasında vize başvuruları, pasaport işlemleri ve seyahat masrafları bulunuyor. Ancak Türkiye'nin kuzeydoğu komşusu Gürcistan, Türk vatandaşlarına sunduğu seyahat kolaylıklarıyla alternatif oluşturuyor.

İki ülke arasındaki uygulama kapsamında Türk vatandaşları, Gürcistan'a vize almadan giriş yapabiliyor ve ülkede bir yıla kadar kalabiliyor. Bu süre, kısa süreli tatillerin yanı sıra daha uzun konaklama planları yapanlar için de önemli bir avantaj sağlıyor.

PASAPORT OLMADAN KİMLİKLE GİRİŞ YAPILABİLİYOR

Gürcistan'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının pasaport sahibi olması da zorunlu değil. Yeni tip çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla ülkeye giriş yapılabiliyor.

Bu uygulama sayesinde pasaport çıkarma ve vize başvurusu gibi işlemlerle uğraşmadan yurt dışına seyahat etmek mümkün oluyor.

Ancak kimlikle giriş ve vizesiz kalış hakkı, Gürcistan'da çalışma veya süresiz yerleşme izni anlamına gelmiyor. Ülkede çalışmayı ya da kalıcı olarak yaşamayı planlayanların ilgili yasal koşulları ayrıca yerine getirmesi gerekiyor.

BATUM, TÜRKİYE'YE YAKINLIĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Gürcistan'ın en çok ziyaret edilen şehirlerinden Batum, Karadeniz kıyısındaki konumu ve Türkiye sınırına yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Sahil şeridi, yürüyüş alanları ve turistik noktalarıyla bilinen şehir, özellikle kısa süreli tatil yapmak isteyenlerin değerlendirebileceği destinasyonlar arasında bulunuyor.

Türkiye'ye yakın olması, Batum'u kara yoluyla seyahat planlayanlar açısından da ulaşılabilir bir seçenek haline getiriyor.

BAŞKENT TİFLİS TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA İLGİ ÇEKİYOR

Gürcistan'ın başkenti Tiflis ise tarihi yapıları, dar sokakları ve hareketli şehir yaşamıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

Geleneksel mimari ile modern şehir hayatının bir arada bulunduğu Tiflis, kültür ve şehir turizmini tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

Hem Batum hem de Tiflis, kısa süreli gezilerin yanı sıra daha uzun konaklamalar için de çeşitli alternatifler sunuyor.

1 YIL VİZESİZ KALMAK ÇALIŞMA İZNİ ANLAMINA GELMİYOR

Gürcistan'da Türk vatandaşlarına tanınan bir yıllık vizesiz kalış hakkı, ülkede her türlü faaliyetin serbestçe yapılabileceği anlamına gelmiyor.

Özellikle iş bulmak, çalışmak veya uzun süreli yerleşim planı yapmak isteyenlerin Gürcistan'ın çalışma ve ikamet mevzuatını incelemesi gerekiyor.

Turistik amaçlı seyahat ile çalışma ve yerleşme süreçleri farklı yasal koşullara tabi olabiliyor.

SEYAHAT ETMEDEN ÖNCE GİRİŞ ŞARTLARINI KONTROL EDİN

Gürcistan'a gitmeyi düşünenlerin yolculuk öncesinde güncel giriş koşullarını öğrenmesi önem taşıyor.

Kimlik kartının geçerliliği, seyahat belgeleri ve sağlık sigortasına ilişkin kuralların önceden kontrol edilmesi, sınır geçişinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

Vizesiz seyahat ve kimlikle giriş imkânıyla Gürcistan, yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları için değerlendirebilecekleri ülkeler arasında yer alıyor.