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Erkan Baş, TİP'in X hesaplarına erişim engelini 'faşizm' olarak niteledi

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Erkan Baş, TİP'in X hesaplarına erişim engelini 'faşizm' olarak niteledi
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin genel merkezi ve İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesaplarına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Baş, 'Bu abuk sabuk kararı kabul etmiyoruz, bu kararların altına imza atan herkesin yargılanacağı günlerin sözünü veriyoruz' dedi.

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin genel merkezi ve İstanbul İl Başkanlığı tarafından kullanılan X hesaplarına erişim engeli getirilmesine ilişkin, "Bu abuk sabuk kararı kabul etmiyoruz, bu kararların altına imza atan herkesin yargılanacağı günlerin sözünü veriyoruz" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin genel merkezi ve İstanbul İl Başkanlığı tarafından kullanılan X hesaplarına getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu erişim engeli kararı açık bir faşizm uygulamasıdır. Sadece gerçekleri ifade ettiği ve halkın haklarını savunduğu için bir siyasi partinin genel merkez hesabının erişime engellenmesi yalnızca bir sosyal medya ablukası değil bir bütün olarak demokratik siyasete fiili bir saldırıdır. O yasakladığınız cümlelerin hepsini sokakta da TBMM kürsüsünde de söylemeye hatta gözlerinizin içine bakarak söylemeye devam edeceğiz. Ne yapacaksınız? Asacak mısınız, vuracak mısınız, dövecek misiniz, hapse mi atacaksınız! Bak açıkça söylüyorum; elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz devrimciyiz, nefes aldığımız sürece halka karşı bir suç işleyen varsa yakalarız, kulağından tutar halkın önüne koyarız. Bu abuk sabuk kararı kabul etmiyoruz, bu kararların altına imza atan herkesin yargılanacağı günlerin sözünü veriyoruz."

Kaynak: ANKA
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