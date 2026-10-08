Mehmet Türkoğlu'ndan Ahmet Şık'a 250 bin TL'lik tazminat davası

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Adalet Bakanlığı Koruma Daire Başkanı Mehmet Türkoğlu, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın borsa ve fon işlemlerine ilişkin iddialarına karşı yargı yoluna başvurdu. Türkoğlu, 250 bin liralık tazminat talebiyle Şık hakkında dava açtı.

AHMET ŞIK'A 250 BİN LİRALIK DAVA

Adalet Bakanlığı Koruma Daire Başkanı Mehmet Türkoğlu ile TİP Milletvekili Ahmet Şık arasında borsa ve yatırım fonlarıyla ilgili iddialar hukuki sürece taşındı. Türkoğlu, Şık'ın kendisi hakkında dile getirdiği iddiaları reddederek 250 bin lira tazminat talebinde bulundu. Davanın merkezinde, Türkoğlu'nun borsa ve fonlarla bağlantısına ilişkin öne sürülen iddialar bulunuyor.

"HAYATIM BOYUNCA BORSADA TEK BİR HESABIM BİLE OLMADI"

Hakkındaki iddialara yanıt veren Mehmet Türkoğlu, borsada herhangi bir hesabının bulunmadığını söyledi. Rojda Altintaş'ın haberine göre, Türkoğlu, “Hayatım boyunca borsada tek bir hesabım bile olmadı” ifadelerini kullanarak Ahmet Şık'ın iddialarını reddetti.

DAVA 2 EKİM'DE AÇILDI

Adalet Bakanlığı Koruma Daire Başkanı Mehmet Türkoğlu, 2 Ekim 2026'da İstanbul Anadolu 51. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Ahmet Şık'a karşı 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kaynak: Haberler.com