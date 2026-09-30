Haberler

Ahmet Şık, Hayati Yazıcı'nın oğlunun mal varlığına tedbir konulduğunu iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmet Şık, Hayati Yazıcı'nın oğlunun mal varlığına tedbir konulduğunu iddia etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına tedbir konulduğunu iddia etti. Şık, bu iddiayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme getirdi.

(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına tedbir konulduğunu iddia etti.

Şık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fon soygunuyla ilgili yürütülen soruşturmada AKP kurucularından, eski bakan ve halihazırda AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da mal varlığına tedbir konuldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik

Külliye'deki görüşme sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Tarihin en büyük zammı engellendi

Tarihin en büyük zammı engellendi! Akaryakıtta yeni dönem
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor

Çok özelsin çok! Yeniden gururlandırdı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Fon krizi genişliyor! Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verdi
100’den fazla kişi beyni hasarı iddiasında bulununca ünlü hız treni kapatıldı

100’den fazla kişi dava açtı: Ölüm saçan tren kapatıldı!

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Arnavutluk'un üyeliğinin birliği güçlendireceğini söyledi

Avrupa Birliği'nden Balkan ülkesinin üyeliğine yeşil ışık
TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu

Ligin en değerli 11'i belli oldu! Bu takım Avrupa devlerine kafa tutar