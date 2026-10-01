Kayseri'de 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü 100. yılında 7 tip uçağa bakım yapıyor

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(KAYSERİ) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazeteciler, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayan ve 1926 yılında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak kurulan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü gezdi. Fabrikada A400M, C-130 ve KC-135R dahil 7 farklı tipte hava aracının fabrika seviyesi bakım, onarım, modernizasyon ve modifikasyonu gerçekleştirilirken, yılda yaklaşık 400 bin adet üretim yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazeteciler, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü gezdi. 1926 yılında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak kurulan tesiste, bugün çok sayıda hava aracı ve yer destek sisteminin fabrika seviyesi bakım, onarım, modernizasyon ve modifikasyon faaliyetlerinin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla çeşitli araç ve malzemelerin üretimi gerçekleştiriliyor.

Türk Tayyare Cemiyeti ve Alman Junkers şirketinin ortaklığıyla 1926 yılında kurulan fabrikada, kuruluş döneminde 5 mühendis, 120 Alman ve 240 Türk işçi görev yaptı. Yaklaşık 10 yıllık dönemde Almanya, ABD, İngiltere ve Polonya firmalarıyla yapılan lisans anlaşmaları kapsamında 5 ayrı tipte toplam 134 uçak ile 50 planör imal edildi.

Fabrikada 1937-1947 yılları arasında 24 tip uçakta fabrika seviyesi bakım (FASBAT) ve 14 tip motorda revizyon gerçekleştirildi. Söz konusu faaliyetlerin Türk teknisyen ve mühendislerin çalışmalarıyla yürütüldüğü belirtildi.

1986 yılında 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı adını alan tesis, 2017 yılındaki teşkilat değişikliğinin ardından 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

7 FARKLI TİPTE UÇAĞIN BAKIMI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde, KC-135R, C-130, C-160, CN-235, SF-260D, T-41D ve A400M tipi uçakların teknik yönetim sorumluluğu kapsamında fabrika seviyesi bakım, onarım, modernizasyon ve modifikasyonları gerçekleştiriliyor. Uçaklara uygulanan FASBAT bakımlarında fabrikanın yıllık ortalama kapasitesinin 31 uçak olduğu kaydedildi.

Fabrikada yalnızca uçan platformların değil, uçak yangın söndürme araçları, uçak çekerleri, bomba yükleme araçları, grup elektrojenleri, uçak durdurucu sistemler, uçaksavarlar ve akaryakıt ikmal tankerleri gibi yer destek sistemlerinin de fabrika seviyesi bakım, onarım, modernizasyon ve modifikasyonları yapılıyor. Farklı tiplerdeki yer sistemlerine yönelik yıllık ortalama 176 adet FASBAT ve imalat işlemi gerçekleştiriliyor.

YILDA 400 BİN ADET ÜRETİM

Fabrikanın imalat faaliyetleri; talaşlı imalat, sac işleri, sıcak işler, yüzey hazırlama, kompozit ve tekstil teknolojileri olmak üzere 6 ana başlıkta yürütülüyor. Yılda yaklaşık 2 bin farklı kalemde 400 bin adet üretim gerçekleştiren fabrikanın malzeme imalat kataloğunda 18 bin 714 kalem malzeme bulunuyor. Fabrikanın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en yüksek kapasiteye sahip imalat merkezi olduğu belirtildi. Fabrika bünyesinde bulunan kalibrasyon laboratuvarında ise yılda yaklaşık 5 bin ünitenin kalibrasyonu yapılıyor.

TSK'NIN TEK PARAŞÜT ÜRETİM MERKEZİ

İmalat Müdürlüğü'ne bağlı Askeri Tekstil Ürünleri Atölyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki tek Paraşüt Üretim Merkezi olarak görev yapıyor. Lastik atölyesinde ise hava ve yer destek sistemlerinde kullanılan farklı malzemelerin üretimi gerçekleştiriliyor. Atölyenin imalat kataloğunda 5 bin 271 kalem malzemeye ilişkin üretim kabiliyeti bulunurken, yılda yaklaşık 250 bin adet sızdırmazlık elemanı üretiliyor.

TSK'nın kara, hava ve deniz sistemlerine hizmet veren tek sızdırmazlık elemanı üretim merkezi olan atölyede, Milli Muharip Uçak KAAN'ın sızdırmazlık elemanlarının da üretilmesinin hedeflendiği belirtildi.

RAHVAN VE SEYİT ONBAŞI ÜRETİLDİ

Fabrika bünyesinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk milli uçak çeker aracı RAHVAN'ın seri üretimi sürüyor. Bugüne kadar 122 RAHVAN aracının üretiminin tamamlanarak birliklerin kullanımına sunulduğu bildirildi. Yerli üretim bomba yükleme aracı "Seyit Onbaşı"nın ise toplam 70 adedinin üretimi tamamlanarak birliklere sevk edildiği ve projenin tamamlandığı kaydedildi.

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün havacılık alanında uluslararası kabul gören 9 kalite belgesine uygun şekilde faaliyet yürüttüğü belirtildi. Fabrikanın, 1926'dan bu yana edindiği bilgi ve tecrübeyle uluslararası bakım merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA