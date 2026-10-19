Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Japonya ve ABD'nin Keen Sword tatbikatında Tip 25 füzesi ilk kez test edilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD ordusu, askeri koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Keen Sword adlı ortak tatbikat düzenledi. İşigaki'de açılışı yapılan ve 29 Ekim'e kadar sürecek tatbikata 45 bin Japon ve 12 bin ABD personeli katılırken Tip 25 füzesi ilk kez test edilecek.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ABD ordusu, askeri koordinasyonu güçlendirmek amacıyla "Keen Sword" (Keskin Kılıç) adlı ortak tatbikat düzenledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya ordusundan 45 bin ve ABD ordusundan 12 bin personelin katıldığı tatbikatın açılışı, Japonya'ya ait İşigaki Adası'nda yapıldı.

Japonya ile ABD arasındaki askeri koordinasyonu derinleştirmeyi hedefleyen tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarının yanı sıra uzay ve siber alanlarda da eğitimler gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, Japonya'ya ait uzun menzilli "Tip 25" gemisavar güdümlü füzesi ilk kez sahada test edilecek.

Araç üstü fırlatıcıdan ateşlenebilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile sahip füze, Çin ana karasının bazı kıyı bölgelerini menzili içine alıyor.

Japonya genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilecek tatbikat, 29 Ekim'e kadar devam edecek.

Ulusal basında tatbikat, "Çin'in bölgedeki artan askeri nüfuzuna karşı denge oluşturma ve bölgesel caydırıcılık kapasitesini artırma arayışı" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü

Kabus dünyayı sarıyor! İsyan dalgası 11 ülkeyi yangın yerine çevirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler

Anne cenazeye sedyeyle geldi, minik Gülce'nin tabutuna sarıldı
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tarafından kaydedildi
Yıllardır kapalı olan stadyuma girdi! Toprağın altından çıkanlara bakın

Yıllardır kapalı olan stadyuma girdi! Toprağın altından çıkanlara bakın
Gupse Özay'ın 'Deliha' için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha için 23 kilo aldı, bedelini ağır ödedi: Mahvoldum
Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti

18 saatte ne değişti? Belediye başkanı, Yeni Parti'den istifa etti