Japonya ve ABD'nin Keen Sword tatbikatında Tip 25 füzesi ilk kez test edilecek

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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ABD ordusu, askeri koordinasyonu güçlendirmek amacıyla "Keen Sword" (Keskin Kılıç) adlı ortak tatbikat düzenledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya ordusundan 45 bin ve ABD ordusundan 12 bin personelin katıldığı tatbikatın açılışı, Japonya'ya ait İşigaki Adası'nda yapıldı.

Japonya ile ABD arasındaki askeri koordinasyonu derinleştirmeyi hedefleyen tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarının yanı sıra uzay ve siber alanlarda da eğitimler gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, Japonya'ya ait uzun menzilli "Tip 25" gemisavar güdümlü füzesi ilk kez sahada test edilecek.

Araç üstü fırlatıcıdan ateşlenebilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile sahip füze, Çin ana karasının bazı kıyı bölgelerini menzili içine alıyor.

Japonya genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilecek tatbikat, 29 Ekim'e kadar devam edecek.

Ulusal basında tatbikat, "Çin'in bölgedeki artan askeri nüfuzuna karşı denge oluşturma ve bölgesel caydırıcılık kapasitesini artırma arayışı" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA