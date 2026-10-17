Kuzey Kore, Zam-2.0 torpido silah sisteminin su altı test atışını gerçekleştirdi

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PYONGYANG, 17 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore perşembe günü "yeni tip süper hızlı hassas güdümlü torpido silah sisteminin" su altı test atışını gerçekleştirdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın cumartesi günkü haberine göre, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi, Füze İdaresi ve Torpido Silah Araştırma Bürosu tarafından gerçekleştirilen Zam-2.0 torpido silah sisteminin test atışı, su altı saldırı silahlarında yapılan teknik iyileştirmelerin başarısını doğrulamak amacıyla düzenlendi.

Haberde, yeni silah sisteminin hedef tespit ve güdüm işlevlerinde yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua