Adalet Bakanı Akın Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a yanıt: Dava açıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır ile TİP Milletvekili Ahmet Şık arasındaki tartışmada tansiyon yükseldi. Adır, Şık'ın iddialarına ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

"TEK BİR BELGE DAHİ ORTAYA KONULAMAMIŞTIR"

Abdullah Adır, Ahmet Şık'ın daha önce dile getirdiği iddiaların ardından kendisinden somut bilgi ve belge istendiğini belirtti. Adır açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın daha önce dile getirdiği iddialara ilişkin kendisinden somut bilgi ve belge sunması istenmiş; ancak bugüne kadar iddialarını destekleyen tek bir belge dahi ortaya konulamamıştır."

Şık'ın daha önceki iddiaları, Bakan Gürlek ve eşinin konut durumuyla ilgiliydi. Adır, 29 Eylül'deki açıklamasında çiftin Adalet Bakanlığının tahsis ettiği lojmanda ikamet ettiğini ve başka bir konut kiralandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

SUÇ DUYURUSU VE TAZMİNAT DAVASI

Adır, açıklamasında tartışmanın yargıya taşındığını da belirtti. "Dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan paylaşımları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve tazminat davası açılmıştır." Ahmet Şık hakkında daha önce de söz konusu iddialar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve manevi tazminat davası açılmıştı.

"GEREKLİ CEVAP YALNIZCA HUKUK ÖNÜNDE VERİLECEKTİR"

Abdullah Adır açıklamasının son bölümünde ise sert ifadeler kullandı. Adır'ın açıklaması şöyle: "İddiasını ispat edemeyen bu müptezelin iftira ve hakaretleri tarafımızca muhatap alınmamaktadır. Gerekli cevap yalnızca hukuk önünde verilecektir."

Kaynak: Haberler.com