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TİP, en az 8 çocuğun yaralandığı okul saldırısı sonrası Bakan Tekin'e tepki gösterdi

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TİP, en az 8 çocuğun yaralandığı okul saldırısı sonrası Bakan Tekin'e tepki gösterdi
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TİP, sosyal medya hesabından okullardaki şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Bakan Yusuf Tekin döneminde bir okul saldırısı daha yaşandığı, en az 8 çocuğun yaralandığı belirtilerek 'Hepiniz ihmalden yargılanacaksınız' denildi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yapılan açıklamada, "Tarikatların ve MESEM'lerin bakanı Yusuf Tekin'in döneminde bir okul saldırısı daha yaşandı, en az 8 çocuğumuz yaralandı. Her saldırı gibi bunu da taziye ve temennilerle geçiştirecekler, kendi koltuklarının derdine düşecekler" denildi.

TİP'in sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Tarikatların ve MESEM'lerin bakanı Yusuf Tekin'in döneminde bir okul saldırısı daha yaşandı, en az 8 çocuğumuz yaralandı. Her saldırı gibi bunu da taziye ve temennilerle geçiştirecekler, kendi koltuklarının derdine düşecekler. Hepiniz ihmalden yargılanacaksınız."

Kaynak: ANKA
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