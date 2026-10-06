TİP, en az 8 çocuğun yaralandığı okul saldırısı sonrası Bakan Tekin'e tepki gösterdi

TİP, en az 8 çocuğun yaralandığı okul saldırısı sonrası Bakan Tekin'e tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİP, sosyal medya hesabından okullardaki şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Bakan Yusuf Tekin döneminde bir okul saldırısı daha yaşandığı, en az 8 çocuğun yaralandığı belirtilerek 'Hepiniz ihmalden yargılanacaksınız' denildi.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yapılan açıklamada, "Tarikatların ve MESEM'lerin bakanı Yusuf Tekin'in döneminde bir okul saldırısı daha yaşandı, en az 8 çocuğumuz yaralandı. Her saldırı gibi bunu da taziye ve temennilerle geçiştirecekler, kendi koltuklarının derdine düşecekler" denildi.
TİP'in sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin, şunlar kaydedildi:
"Tarikatların ve MESEM'lerin bakanı Yusuf Tekin'in döneminde bir okul saldırısı daha yaşandı, en az 8 çocuğumuz yaralandı. Her saldırı gibi bunu da taziye ve temennilerle geçiştirecekler, kendi koltuklarının derdine düşecekler. Hepiniz ihmalden yargılanacaksınız."