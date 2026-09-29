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Çin, 15. Beş Yıllık Plan kapsamında yeni tip batarya planını yayımladı

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Çin, 15. Beş Yıllık Plan kapsamında yeni tip batarya planını yayımladı
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Çin, 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) kapsamında yeni tip batarya sektörü için kalkınma planı yayımladı. Plan, 2030'a kadar tam katı hal bataryaların ilk kez büyük ölçekli kullanımını ve uzun ömürlü lityum bataryalarda 15.000 çevrim ömrünü hedefliyor.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin, 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) kapsamında yeni tip batarya sektörünün gelişimine yönelik bir plan yayımlayarak endüstriyel büyüme, teknolojik inovasyon ve ürün kalitesine ilişkin hedeflerini açıkladı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli kamu kurumları tarafından ortaklaşa yayımlanan planda, 2030 yılına kadar sektörün istikrarlı şekilde büyümesi ve tüm sanayi zinciri genelinde inovasyon kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Plana göre Çin, 2030 yılına kadar gelişmiş elektrot malzemeleri, yeni elektrolitler ve üst düzey yardımcı malzemeler alanında atılımlar gerçekleştirmeyi ve yeni batarya sistemlerinin geliştirilmesinde önemli ilerleme kaydetmeyi amaçlıyor.

Tam katı hal bataryaların ilk kez büyük ölçekli olarak kullanıma alınması ve uzun ömürlü lityum bataryalarda çevrim ömrünün 15.000'e ulaşması öngörülüyor.

Plana göre önde gelen işletmelerde ürün kusur oranlarının da 2030 yılına kadar milyarda bir seviyesine indirilmesi bekleniyor.

Plan ayrıca yeni tip batarya teknolojilerinin temiz enerji ve son kullanım alanlarıyla entegrasyonunun ve bu alanlardaki inovasyonun hızlandırılması ile sektörde uluslararası ticaret ve yatırım arasındaki bağların güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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