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Pankart gerekçesiyle tutuklanan TİP üyesi Nevin Tekin ve Nehir Dizdar tahliye edildi

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Pankart gerekçesiyle tutuklanan TİP üyesi Nevin Tekin ve Nehir Dizdar tahliye edildi
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TİP üyesi üniversiteliler Nevin Tekin ve Nehir Dizdar tahliye edildi. Gençler, 23 Ekim'de Bakan Yusuf Tekin'in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesi astıkları protesto pankartı nedeniyle pazar günü tutuklanmıştı; tahliye haberini cezaevinden yakınlarına bildirdi.

(İSTANBUL) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kadıköy Lisesi'ne ziyareti öncesinde astıkları protesto pankartı gerekçe gösterilerek pazar günü tutuklanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi üniversiteli gençler Nevin Tekin ve Nehir Dizdar tahliye edildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi üniversiteli gençler Nevin Tekin ve Nehir Dizdar, 23 Ekim'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kadıköy Lisesi'ne ziyareti öncesinde astıkları protesto pankartı gerekçe gösterilerek pazar günü İstanbul Anadolu Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Tutuklama tepkilere yol açarken, dün Beşiktaş'taki basın açıklamasında aynı pankartı taşıyan gençlerden 4'ü gözaltına alındı ve bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden adli kontrolle serbest bırakıldı.

Nevin Tekin ve Nehir Dizdar ise tahliye oldukları haberini cezaevinden yakınlarına bildirdi. Üniversitelilerin avukatı Uğurcan Demirci, gençleri karşılamak için cezaevine hareket ettiklerini söyledi.

Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada da "İstanbul Kadıköy Lisesi'ndeki Yusuf Tekin protestosu gerekçe gösterilerek tutuklanan Nehir Dizdar ve Nevin Tekin tahliye edilmiştir." denildi.

Kaynak: ANKA
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