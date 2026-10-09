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TİP, hayatını kaybeden hukukçu Alp Selek için başsağlığı mesajı yayımladı

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TİP, hayatını kaybeden hukukçu Alp Selek için başsağlığı mesajı yayımladı
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TİP, hayatını kaybeden hukukçu Alp Selek için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada Selek'in eşitlik, özgürlük ve sosyalizm mücadelesine adandığı belirtilirken, uğurlama töreninin 10 Ekim Cumartesi saat 12.00'de İstanbul Barosu'nda yapılacağı bildirildi.

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), hayatını kaybeden hukukçu Alp Selek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Partiden yapılan açıklamada, "Bütün ömrünü eşitlik, özgürlük ve sosyalizm mücadelesine adayan, Türkiye İşçi Partisi'nde yöneticilik yapmış, sendikaların, işçilerin ve devrimcilerin avukatlığını üstlenen Alp Selek'i saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TİP, Selek'in ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diledi.

Alp Selek için uğurlama töreninin 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de İstanbul Barosu'nda yapılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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