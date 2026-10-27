TİP Ankara İl Başkanı Çoban, tutuklu iki öğrencinin serbest bırakılmasını istedi

(ANKARA) - TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto ettikleri için tutuklanan iki üniversite öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etti. Çoban, "Nehir de Nevin de bu ülkeyi bu hale getiren karanlığın ne olduğunu çok iyi bilen, bununla nasıl mücadele etmesi gerektiğini bilen, bu ülkenin yüz akı iki gençtir" dedi.

TİP Ankara İl Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto ettikleri için tutuklanan üniversite öğrencileri Nehir Dizdar ve Nevin Tekin'in serbest bırakılması amacıyla Ankara Yüksel Caddesi'nde açıklama yaptı.TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban tarafından okunan açıklamaya, sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

"PANKART ASTIKLARI İÇİN TUTUKLANDILAR"

TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl tam da bu zamanlar yine 20 arkadaşımız bu ülkenin hukuku ayaklar altına alınarak rehin alınmıştı. Bir otelde MESEM adı altında bu ülkenin yoksullarının, çocuklarının kanını satmak isteyenlere 'Dur' dedikleri için... Bu ülkede yoksulların çocuklarının canı, kanı, emeği satılık değildir. O gençler girdiler, 20 günden fazla rehin kaldılar, çıktılar ve mücadeleye devam ettiler. Her gün, her an MESEM'lerde öldürülen kardeşleri için; bu ülkede ucuz iş gücü olarak görülen, bir kira dahi ödeyemeyecek hale getirilmiş sıra arkadaşları için mücadele etmeyi sürdürdüler. ve şimdi yine o gençlerden biri Nevin ve yine mücadele arkadaşımız Nehir, iki gün evvel bir pankart astıkları için, adını zikretmeye dahi utandığım o isme dair bir pankart astıkları için tutuklandılar.

Bu ülkede bir gecede sizin hayal dahi edemeyeceğiniz kadar yüksek miktarda paralar iktidar yandaşları tarafından çalındı. Kaç tane sıfır olduğunu tek seferde yazamayacağınız kadar yüksek miktarda parayı Fatma Betül Sayan Kaya başta olmak üzere bu insanlar cebe indirdiler. Sizin emekli maaşıyla geçinemediğiniz, çocuğunuzun cebine bir harçlık koyamadığınız, ev sahibi evden çıkardığında yeni bir evi dahi bulamayacağınız bu ülkede, 144 bin ömür yaşayıp çalışıp kazanamayacağınız parayı bir gecede ceplerine indirdiler. Ama o alçaklar sokaklarda geziyorlar. O hırsızlara diyorlar ki: 'Çaldığınız parayı geri getirin, bu işi tatlıya bağlayalım.' Ama bu ülkenin haysiyet sahibi bir iki tane genci çıkıp 'Bize gelecek yoksa sana huzur yok' dedikleri için şimdi cezaevindeler" dedi.

"BİR ARAYA GELMEZSEK GELECEK SANDIKTAN DA FARKLI BİR ŞEY ÇIKMAYACAK"

Bu karşı karşıya olduğumuz karanlığın kötülüğünü hepimiz biliyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Ama bir çağrı yapmak istiyorum bu ülkenin haysiyet sahibi, hangi görüşten olursa olsun tüm emekçilerine, eğer biz bir araya gelmezsek; mahallelerimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde bu ülkeyi değiştirmek adına bir araya gelmezsek, önümüze gelecek sandıktan, daha önceki sandıkların içinden çıkmış olandan farklı hiçbir şey çıkmayacak. O yüzden Nehir'in, Nevin'in mücadelesi bize bir ders olsun

Nehir de Nevin de bu ülkeyi bu hale getiren karanlığın ne olduğunu çok iyi bilen, bununla nasıl mücadele etmeyi bilen bu ülkenin yüz akı iki gençtir. İkisiyle de gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz."