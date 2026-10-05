Adalet Bakanı Gürlek, Ahmet Şık’ın iddialarını yargıya taşıdı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında gündeme getirdiği konut ve kira iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Adır, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak Şık hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

“LOJMANDA İKAMET EDİYORLAR”

Abdullah Adır, yazılı açıklamasında Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek’in Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet ettiğini belirtti.

Şık’ın Gürlek’in lüks bir konutta kiracı olduğuna yönelik iddialarını reddeden Adır, bu iddiaların herhangi bir belgeyle desteklenmediğini savundu. Avukat, Şık’ın elinde kira sözleşmesi veya ödeme belgesi bulunması halinde bunların kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

ŞIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Adır, açıklamasında Ahmet Şık’ın paylaşımlarının Gürlek ve ailesinin kişilik haklarını hedef aldığını öne sürdü. Bu gerekçeyle Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Adır, ayrıca manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

ŞIK GÜRLEK’E ALTI SORU YÖNELTMİŞTİ

Ahmet Şık ise sosyal medya paylaşımlarında Akın Gürlek ve eşiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atmış, özellikle konutun kime ait olduğu, kira bedelinin kim tarafından ödendiği ve konut için yapıldığı öne sürülen tadilat masraflarının kaynağı konusunda sorular yöneltmişti.

Şık’ın iddiaları arasında aylık 750 bin lira kira ve 30 milyon liralık tadilat ve döşeme yapıldığı yönündeki ifadeler de yer aldı. Bu iddialar Gürlek’in avukatı tarafından reddedildi.

“GERÇEK DIŞI VE MESNETSİZ”

Adır, açıklamasında Şık’ın iddialarını “gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğinde” olarak değerlendirdi. Avukat, müvekkilinin itibarını hedef aldığını savunduğu paylaşımlara ilişkin gerekli yanıtın hukuk yoluyla verileceğini belirtti.