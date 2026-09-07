KYK yurt ücretleri ne kadar? 2026 GSB KYK 1.,2.3.,4.,5.,6. tip yurt ücretleri ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yurtlarda ücretler, yurdun özelliklerine ve tipine göre değişiklik gösterebiliyor. 2026-2027 dönemi için yeni ücretlerin ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından takip edilirken, geçmiş dönemlerde uygulanan ücretler de yeni fiyatlara ilişkin fikir edinmek isteyenlerin araştırdığı bilgiler arasında bulunuyor.

2026 GSB KYK 1., 2., 3., 4., 5., 6. TİP YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt ücretlerine ilişkin kesin rakamların resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu nedenle 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tip KYK yurtlarının yeni dönem aylık ücretleriyle ilgili resmi olarak doğrulanmış bir fiyat listesi bulunmuyor.

Öğrencilerin ödeyeceği yurt ücreti, yerleştirme işleminin ardından ilgili sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Yurdun tipi ve özelliklerine göre değişebilen ücretlerin, resmi açıklamanın ardından netleşmesi bekleniyor.

Önceki dönemlerde uygulanan ücretler ise öğrencilerin yeni dönem fiyatlarını karşılaştırmak amacıyla araştırdığı bilgiler arasında yer alıyor. 2024 yılında yurt tiplerine göre açıklanan ücretler şu şekildeydi:

1. tip yurt: 345 TL

2. tip yurt: 405 TL

3. tip yurt: 480 TL

5. tip yurt: 510 TL

6. tip yurt: 570 TL

4. tip yurt için söz konusu geçmiş dönem listesinde ayrıca bir ücret bilgisi yer almadığından bu kategori için doğrulanmış bir rakam belirtilmiyor.

2025-2026 döneminde ise KYK yurt ücretlerine zam yapılmış ve önceki dönemde 570 TL olan 6. tip yurdun ücreti 855 TL'ye yükselmişti. Yeni dönemde uygulanacak ücretlerin de resmi açıklamayla birlikte kesinlik kazanması bekleniyor.