TİP, Kaya'nın istifasını fon vurgunuyla ve iktidar çevreleriyle ilişkilendirdi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına ilişkin yapılan açıklamada, "Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sorunun çözüldüğünü değil, fon vurgununun iktidar çevreleriyle çok daha yakından ilişkili olduğunu gösterir. Yüz binlerce emekçi yoksullukla boğuşurken siyasiler milyarlarca liralık kazanç elde ediyorsa, bu düzen bir bataklık düzenidir. Hepsi açığa çıkarılsın" ifadeleri kullanıldı.

TİP'in sosyal medya hesabından AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına ilişkin yapılan açıklamada, "Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sorunun çözüldüğünü değil, fon vurgununun iktidar çevreleriyle çok daha yakından ilişkili olduğunu gösterir. Yüz binlerce emekçi yoksullukla boğuşurken siyasiler milyarlarca liralık kazanç elde ediyorsa, bu düzen bir bataklık düzenidir. Hepsi açığa çıkarılsın. Sorumlular istifa etsin. Emekçilerin mağduriyeti giderilsin" denildi.

Kaynak: ANKA