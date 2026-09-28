Deniz Göktaş için tahliye kararı çıktı, TİP Genel Başkanı Erkan Baş açıklama yaptı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL)"Ölü Deniz" isimli gösterisinde yaptığı şakalar gerekçe gösterilerek "kuyu tipi" olarak bilinen Çorlu Karatepe Cezaevi'ne konan komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Karar sonrası Çağlayan'da bir açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bu ülkenin en güzel evlatlarından bir tanesinin 88 gününü gasp etti bu iktidar. 88 gün haksız, hukuksuz bir biçimde Deniz'in hayatından çalındı" dedi. Erkan Baş, "Bu ülkenin üzerinde kara bulutlar var. Kara bir düzen inşa edilmiş durumda ve çoğu zaman canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor, belki bazen umutsuzluğa düşüyoruz. Ama emin olun, bugün Deniz'in sesini duyan, Deniz'in o konuşmasını dinleyen, mahkemede yaptığı savunmayı dinleyen herkes bir kez daha emin oldu ki; bu kara düzen elinde sonunda mutlaka yıkılacak" ifadelerini kullandı.

Komedyen Deniz Göktaş'ın duruşmasını çok sayıda siyasetçi ve yurttaş takip etti. İçeri alınmadıkları için dışarıda gelişmeleri izleyenler "Foncular içeri, Deniz dışarı" sloganı attı. Polisin olağanüstü önlemler aldığı adliye çevresinde bekleyenler tahliye kararını sevinçle karşıladı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da, Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir değerlendirmede bulundu. Erkan Baş, "Maalesef bir kere daha önünde bulunmak zorunda olduğumuz Çağlayan Adalet Sarayı'ndan sevgiyle selamlıyoruz. Evet, yani itiraf etmeliyiz ki bugün yüzümüz gülüyor, mutluyuz şu anda. Çünkü Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Onunla sarılmak için artık saatleri sayıyoruz. Muhtemelen bir süre sonra buradan cezaevine gidecek ve akşam saatlerinde cezaevinden onu hep birlikte karşılayacağız, kucaklayacağız." dedi.

"HAYATIMDA İZLEDİĞİM EN İLGİNÇ DAVALARDAN BİR TANESİ"

Erkan Baş şunları söyledi:

"O açıdan mutluyuz bunu paylaşalım. Ama bu mutluluk aslında bize uygulanan düşman hukukunun, zorbalığın, akıl dışı suçlamalarla muhalefetin teslim alınma girişimlerinin, halkı korkutma girişimlerinin bittiği anlamına gelmiyor. Bugün gerçekten çok fazla davayı izlemiş bir yurttaş olarak söylüyorum. Hayatımda izlediğim en ilginç davalardan bir tanesini izledim.

Yani 88 gündür daha önce gerçekleştirdiği bir sahne gösterisi nedeniyle cezaevinde tutulan komedyen Deniz Göktaş mahkemede savunmasını yaptı. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Ülkemizin böyle zeki, böyle cesur, böyle kendini güzel ifade edebilen, dünyayı bu kadar güzel değerlendirebilen gençlere sahip olduğu için bizler çok şanslıyız. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum.

Bu ülkenin üzerinde kara bulutlar var. Kara bir düzen inşa edilmiş durumda ve çoğu zaman canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor, belki bazen umutsuzluğa düşüyoruz. Ama emin olun, bugün Deniz'in sesini duyan, Deniz'in o konuşmasını dinleyen, mahkemede yaptığı savunmayı dinleyen herkes bir kez daha emin oldu ki bu kara düzen elinde sonunda mutlaka yıkılacak. Bizim böyle evlatlarımız, böyle kardeşlerimiz olduğu sürece bu ülkenin teslim olması mümkün değil arkadaşlar.

"TRAJİKOMİK BİR KARAR ÇIKTI"

Galiba Deniz'e borçlandık. Bedava bir stand-up da izledik bugün. Yayınladığı stand-up bir saatmiş. Hakim dedi ki 'Ya senin gösterin bir saat sürdü, bir buçuk saattir savunma yapıyorsun' dedi. 88 gündür bu anı bekliyorum düşünüyordum diye cevap verdi Deniz. ve gerçekten en az o milyonlarca insanın izlediği gösterisindeki kadar bizi düşündüren, güldüren, içinde yaşadığımız durumu bir kez daha sorgulatan muazzam bir savunma yaptı. Çok küçük bir salonda çok az insan onu dinleyebildi ama umuyorum, diliyorum, istiyorum, bekliyoruz Deniz'den bunu yayınlasın ve bütün Türkiye bunu okusun. Sonuç arkadaşlar, sonuç da aslında tüm davanın seyri gibi gerçekten trajikomik bir karar çıktı.

Dediler ki mahkemenin kararını da bu arada paylaşmış olalım. Mahkeme dedi ki Deniz sen dedi, 'biz seni halkı tahrik ediyorsun, birbirine düşüreceksin diye tutukladık ya aslında' dedi 'senin konuşmalarından öyle bir sonuç çıkartmadık' dedi 'sana oradan ceza vermiyoruz' dediler. Ama dediler 'seni tutuklayamayacağımız için başka bir suç vardı, orada yazan belki oraya uydururuz, onun da yatarı yok, biz sana oradan cezayı veriyoruz' dediler. 'Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsun. Oradan da 11 ay cezayı veriyoruz' dediler. 'Yani seni bırakıyoruz ama cezayı veriyoruz' demek zorunda hissettiler kendilerini. Bence bu da aslında bir itiraf. Yani biz seni boşu boşuna tuttuk aslında ama şimdi durumu kayıtlara geçirirken kitaba uydurmamız lazım. Arkadaşlar çok ilginç bir şey. Hepimiz hatırlıyoruz. Deniz cezaevindeyken ilk tutuklanmasına neden olan iki suçtan tahliye edilmişti. Son dakikada bir suç uydurulup tekrar cezaevinde tutulmuştu ya. Ondan da tahliye verdiler. Ondan da tutuklanması anlamsızmış.

"88 GÜN HAKSIZ, HUKUKSUZ BİR BİÇİMDE DENİZ'İN HAYATINDAN ÇALINDI"

Yani gerçekten hani hukuken nasıl açıklanabilir, hukuken süreç nasıl açıklanabilir bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Bu ülkenin en güzel evlatlarından bir tanesinin 88 gününü gasp etti bu iktidar. 88 gün haksız, hukuksuz bir biçimde Deniz'in hayatından çalındı. Deniz de dedi ki, öyle bitireyim ben, Deniz o kadar güzel konuştu ki onun üzerine söyleyecek söz yok. Deniz dedi ki, 'siz benim 88 günümü çaldınız ya' dedi. 'Ben de cezaevinde sigarayı bıraktım, o 88 günü kazanacağım' dedi. Üretmeye, düşünmeye, konuşmaya, bizimle birlikte mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca bugün burada olan Deniz'in ailesi, avukatlarımız, Deniz'in dostları, arkadaşları çok uzaklardan 'ben evimde duramıyorum, oraya gideceğim' deyip buraya gelen bütün yurttaşlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayesinde hepimizin dayanışmasıyla bir arkadaşımızı daha o karanlık zindanlardan çekip aldık. İnşallah ülkemizi de hep birlikte özgürleştireceğiz arkadaşlar."

Kaynak: ANKA