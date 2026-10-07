Gündemde Özgür Özel-Erkan Baş görüşmesi ile ekonomi ve spor etkinlikleri yer alıyor

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılış programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu arasında "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum ve Eğitim Yardımları Programı Protokol İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.45)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Eczacı Rumeysa Gültekin Hemodiyaliz Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak.

(Bolu/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin genel merkezinde düzenlenecek, "Gazze: Vicdanın Şahitliği" fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, partisinin il başkanlığında teşkilat mensuplarıyla istişare toplantısı gerçekleştirecek, ardından basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Burdur/12.00)

6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelen astronotların katılımıyla Salda Bilim Merkezi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Burdur/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katılacak, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin açıklama yapacak, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Devletleri İşbirliği Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(İstanbul/Kırklareli/İstanbul/10.00/14.00/20.00)

3- Ticaret Bakanlığı, yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile 2025 yılı kurumsal sektör hesaplarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünyanın önde gelen merkez bankası başkanları ve üst düzey politika yapıcılarını bir araya getireceği İstanbul Ekonomi Forumu gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.00)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile bir araya gelerek Türkiye-Macaristan Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı'na katılacak.

( Ankara )

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Dokuz Eylül Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İzmir/11.00)

2- 77. Uluslararası Uzay Kongresi, NEST Kongre Merkezi'nde dördüncü gün etkinlikleriyle sürecek.

(Antalya)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

2- UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu ilk maçında Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası ile takım kaptanları Selda Akgöz ve Ebru Topçu'nun katılacağı basın toplantısı, Pendik Stadı'nda gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlı ekip, son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/17.10/17.30)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.15)

4- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçları, Ankara ve İzmir'de başlayacak. Organizasyonun ilk günü; Altekma-Gaziantep Gençlikspor, Sultanbeyli Belediyespor-Gebze Belediyespor ve İstanbul Gençlik-ON Hotels Alanya Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/16.00/19.00/İzmir/19.00)

5- Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yeni sezon öncesi medya günü, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

6- Galatasaray Kulübünün vefat eden en yaşlı üyesi Ali Fuat Diriker için RAMS Park'ta anma töreni düzenlenecek. Diriker'in cenaze namazı, öğle vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak.

(İstanbul/11.00/13.00)

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Kaynak: AA