Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, Ahmet Şık'a suç duyurusu ve tazminat davası açıldığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, Şık'tan somut bilgi ve belge istendiğini, iddiaları destekleyen belge sunulmadığını, dayanaktan yoksun paylaşımlar nedeniyle suç duyurusu ve tazminat davası açıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın daha önce dile getirdiği iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Şık'tan daha önce dile getirdiği iddialarına ilişkin somut bilgi ve belge sunmasının istendiğini belirtti. Gürlek, bugüne kadar söz konusu iddiaları destekleyen herhangi bir belgenin ortaya konulmadığını ifade etti. Dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar nedeniyle Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirten Gürlek, "İddiasını ispat edemeyen bu müptezelin iftira ve hakaretleri tarafımızca muhatap alınmamaktadır. Gerekli cevap yalnızca hukuk önünde verilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
15 yaşındaki kız öğrencisini istismar eden kadın öğretmene 9 yıl hapis cezası

Yardım istediği kadın öğretmen, 15 yaşındaki kıza kabusu yaşattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama

Türkiye'nin de aralarında olduğu 3 ülkeden Arabistan'a açık destek
AileFest'e Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi! Çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi

AileFest'e Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi
Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı

Fabrika işçisi gencin korkunç sonu! Henüz 28 yaşındaydı
Ortalığı karıştıran ifadeyi o vermişti! Şimdi iki yorumcudan şikayetçi oldu

Türk futbolunu karıştıran ifadeyi veren isim onlar için de adım attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip

Türkiye için gurur günü! Yeni aracı "Yüzde 80'i yerli" diyerek duyurdu
Bodrum'da orman yangı! 2 uçak, 6 helikopter ve 102 personelle müdahale

Bodrum'da orman yangı! 2 uçak, 6 helikopter ve 102 personelle müdahale
Kilis'te 12 yıl önceki kuyu cinayetinde 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

12 yıl önceki kuyu vahşetinde tutuklamalar var