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YÖK 2026 Toplumsal Sorumluluk Ödülü, Arkadaşım Diyabet Programı'na verildi

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YÖK 2026 Toplumsal Sorumluluk Ödülü, Arkadaşım Diyabet Programı'na verildi
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YÖK'ün 2026 Üstün Başarı Ödülleri kapsamındaki Toplumsal Sorumluluk Ödülü, Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik çalışmalarıyla Arkadaşım Diyabet Programı'na verildi. Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende ödülü Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Şükrü Hatun aldı.

(ANKARA) - YÖK tarafından 2026 Üstün Başarı Ödülleri kapsamında verilen Toplumsal Sorumluluk Ödülü'ne, Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik çalışmalarıyla Arkadaşım Diyabet Programı layık görüldü. Ödül, Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Şükrü Hatun'a takdim edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017 yılından bu yana verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri, üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma, proje, tez ve topluma hizmet çalışmalarını teşvik ediyor.

2026 YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında verilen Toplumsal Sorumluluk Ödülü, Tip 1 diyabetli çocukların ve ailelerinin en iyi sağlık hizmeti almalarını sağlamaya çalışmanın yanı sıra eğitimlerini ve sosyal yaşama eşit katılımını destekleyen, bilgi ile umudu birleştiren Arkadaşım Diyabet Programı'na verildi.

Ödül, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Ergönül ile Prof. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu'nun da katıldığı törende, Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Şükrü Hatun'a takdim edildi.

"BİLGİ VE UMUDU BİRLEŞTİRMEK"

Arkadaşım Diyabet Programı, Tip 1 diyabet tanısı alan çocukların ve ailelerinin tanıdan itibaren diyabetle barışık bir yaşam sürmelerini, nitelikli sağlık hizmetine ulaşmalarını ve başta okul yaşamı olmak üzere günlük hayatın her alanında desteklenmelerini amaçlıyor. Programın temel yaklaşımı "bilgi ile umudun birleştirilmesi" olarak belirlendi ve diyabet konusunda üretilen bilgilerin "duvarsız klinik" anlayışıyla toplumla paylaşılması hedeflendi.

Program ile Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 2016 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 700 Tip 1 diyabetli çocuk ve ailesine klinik hizmet verildi ve diyabet teknolojileri ve yeni tedavilere erişim konusunda kapsamlı eğitimler gerçekleştirildi. Düzenlenen kamplarda bin 500'den fazla çocuk ve ailenin buluşması, diyabet eğitiminin bir topluluk deneyimine dönüşmesi sağlandı.

Arkadaşım Diyabet Programı'nın YÖK Toplumsal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülmesi, bir çocuk diyabet programının yalnızca hastalık tedavisine değil, çocukların eğitim, sosyal yaşam ve toplum içindeki eşitliklerine de odaklanan yaklaşımının üniversite düzeyinde tanınması anlamına geliyor.

Kaynak: ANKA
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