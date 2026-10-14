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Burhanettin Bulut, TİP'in X hesabına erişim engeline sansür dedi

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Burhanettin Bulut, TİP'in X hesabına erişim engeline sansür dedi
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YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TİP'in X hesabına erişim engeline tepki gösterdi. Bulut, Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından yapılan engellemenin sansür ve baskı olduğunu belirterek halkın haber alma hakkının engellenemeyeceğini savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye İşçi Partisi'nin X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin, "Sansür korkunun, baskı çaresizliğin göstergesidir. Halkın haber alma hakkını kısıtlayarak, sansür ve baskıyla gerçekleri gizleyebileceklerini sanıyorlar. Ne yaparsanız yapın, halkın gerçeği öğrenme, haber alma hakkını engelleyemeyeceksiniz" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye İşçi Partisi'nin X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından Türkiye İşçi Partisi'nin X hesabına da erişim engeli getirildi. Sansür korkunun, baskı çaresizliğin göstergesidir. Halkın haber alma hakkını kısıtlayarak, sansür ve baskıyla gerçekleri gizleyebileceklerini sanıyorlar. Ne yaparsanız yapın, halkın gerçeği öğrenme, haber alma hakkını engelleyemeyeceksiniz."

Kaynak: ANKA
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