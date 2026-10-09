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KDK, 1997'de alınan G sınıfı ehliyetin yeni tip belgeye işlenmesini sağladı

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KDK, 1997'de alınan G sınıfı ehliyeti yeni tip sürücü belgesi başvurusunda sistemsel gerekçelerle işlenmeyen vatandaşın mağduriyetini çözdü. İş başvurularında sorun yaşayan başvurucunun kazanılmış hakkı, Makina Mühendisleri Odası görüşmeleri sonucu yerine getirildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 1997'de aldığı G sınıfı ehliyeti, yeni tip sürücü belgesi başvurusu sırasında iptal edilen vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu.

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, bir kişinin 1997'de aldığı ehliyetinde yer alan G sınıfı iş makinesi kullanma yetkisi, yeni tip ehliyete geçiş başvurusu sırasında sistemsel gerekçelerle işlenmeyerek iptal edildi.

Kazanılmış hakkı olan G sınıfı ehliyetinin, yeni tip ehliyete işlenmesi talebiyle KDK'ye başvuran vatandaş, iş başvurularında mağduriyet yaşadığını belirtti.

Başvuru üzerine KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için Makina Mühendisleri Odası yetkilileriyle temasa geçti.

Görüşmeler sonucu başvurucunun sorunu çözülerek talebi yerine getirildi.

Kaynak: AA
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