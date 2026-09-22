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TİP, Manisa'daki okul saldırısı sonrası istifa ve acil önlem paketi çağrısı yaptı

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TİP, Manisa'daki okul saldırısı sonrası istifa ve acil önlem paketi çağrısı yaptı
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TİP, Manisa'daki okul saldırısının ardından, benzer olaylar sonrası acil önlem paketi açıkladıklarını ancak kalıcı çözüm üretilmediğini belirtti. Parti, sorumluların derhal istifa etmesini ve Acil Önlem Paketi'nin hayata geçirilmesini istedi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), Manisa'da yaşanan okul saldırısının ardından yaptığı açıklamada, daha önce benzer olaylar sonrasında acil önlem paketi açıkladıklarını belirterek kalıcı çözüm üretilmediğini belirtti. TİP, sorumluların istifa etmesi ve hazırladıkları acil önlem paketinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, "İktidarın timsah gözyaşlarına karnımız tok! Türkiye'de geçtiğimiz aylarda yaşanan okul saldırısının hemen ardından sorunun toplumsal kökenlerine ilişkin tespitlerimizi ve acil önlem paketimizi yayınlamıştık. Bir kez daha Saray bildiğini okudu, kalıcı çözüm üretmek yerine korkuyla gözdağı vermeyi tercih etti. Maalesef sonunda yine canı yanan çocuklarımız ve emekçi halkımız oldu. Bir daha aynı acıların yaşanmaması için sorumlular derhal istifa etmeli, Acil Önlem Paketi derhal hayata geçirilmeli!" denildi.

Kaynak: ANKA
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