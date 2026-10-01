TİP, Soma'daki maden göçüğünde patron ve iktidarı suçladı, hesap soracağını bildirdi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "İş cinayetlerini kader olarak gören zihniyetin ölüme terk ettiği emekçilerin hesabını soracağız" denildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Patronların ve iktidarın ihmalkarlığı bir kez daha işçilerin canına kastetti. Manisa Soma'da bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan ve hayatını kaybeden işçiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Parti örgütümüz süreci yakından takip ediyor. İş cinayetlerini kader olarak gören zihniyetin ölüme terk ettiği emekçilerin hesabını soracağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA