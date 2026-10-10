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TİP, Ankara Gar Katliamı'nda ölen 103 yurttaşın hesabını soracağını bildirdi

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TİP, Ankara Gar Katliamı'nda ölen 103 yurttaşın hesabını soracağını bildirdi
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TİP, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılında, IŞİD çetelerinin katlettiği 103 yurttaşı andı. Parti, katliama göz yumanları unutmayacaklarını ve kaybettiklerinin hesabını soracaklarını açıkladı.

(ANKARA) - TİP'den 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Kaybettiklerimizin hesabını mutlaka soracağız" denildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 yıl önce bugün, Ankara Gar Katliamı'nda cihatçı IŞİD çetelerinin katlettiği 103 yurttaşımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Katliamın gerçekleşmesine göz yumanları, üzerinin örtülmesinde pay sahibi olanları unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Kaybettiklerimizin hesabını mutlaka soracağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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