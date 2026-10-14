Gölcük Tersanesi'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Gölcük Tersanemizde inşa süreçleri devam eden 'Yeni Tip Denizaltı Projesi' kapsamında Reis sınıfı denizaltılarımızla dünya standartlarında yetkinliğe ulaşmış durumdayız. Türkiye'de denizaltı inşa edilen tek, dünyada ise sayılı tersanelerden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Gölcük Tersanesi Komutanlığının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Donanma Komutanlığı Sinema Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Tatlıoğlu, Gölcük Tersanesi'nin temellerinin I. Dünya Savaşı'nın izlerini taşıyan Yavuz zırhlısının onarımı amacıyla Havuz 1'in inşa süreciyle başladığını belirterek, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kendi imkanlarıyla ayağa kalkma mücadelesi veren ülke için bu tersanenin sadece onarım merkezi değil, aynı zamanda bir okul olduğunu ifade etti.

1960'lı yılların tersane için dönüm noktası olduğuna değinen Tatlıoğlu, özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nın hazırlıklarında tank motorları kullanılarak inşa edilen çıkarma gemilerinin, imkansızlıklar karşısındaki çözüm gücünün en somut kanıtı olduğunu vurguladı.

Tatlıoğlu, TCG Berk ve TCG Peyk ile yükselen bu ivmenin, 1970'lerde benimsenen "Kendi gemimizi kendimiz inşa etme" felsefesiyle birleştiğini, hücum botlardan denizaltılara kadar uzanan ve dünyada takdir toplayan bir başarı zincirine dönüştüğünü dile getirerek, "Tersanemiz 100 yıllık sürecinde toplam 512 platformun inşasını gerçekleştirmiş, 1990'lı yılların başında ise kazanılan bilgi ve birikimiyle Preveze sınıfı denizaltı projesine imza atmıştır." diye konuştu.

Bu gelişimin, büyük bir ekonomik tasarrufu ve daha önemlisi güçlü bir milli savunma vizyonunu beraberinde getirdiğine işaret eden Tatlıoğlu, "Proje maliyetlerinde sağladığımız tasarruflar yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirme hedefimizin tetikleyicisi olmuş, bu vizyonun meyvesi olan MİLGEM projesinin Mayıs 1993'te doğuşuna önderlik etmiştir." dedi.

"Türk Deniz Kuvvetleri olarak aynı anda 34 gemiyi inşa ediyoruz"

Tatlıoğlu, Gölcük Tersanesi'nin sadece bir inşa tesisi değil, aynı zamanda bir bilim merkezi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Barış Harekatı sonrası başlatılan araştırma-geliştirme faaliyetleri 1998'de Araştırma Merkezi Komutanlığının kurulmasıyla taçlandırılmıştır. Bu merkez dışa bağımlılığımızı azaltma yolunda attığımız en stratejik kararlardan birisi olmuştur. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde tesislerimiz ağır hasar almış ancak burada görev yapan personelimizin fedakarlığı ve görev azmi, yıkılan duvarları yeniden yükseltmiştir. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı ve silah arkadaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.

Bugün geldiğimiz noktada, Gölcük Tersanemizde inşa süreçleri devam eden 'Yeni Tip Denizaltı Projesi' kapsamında Reis sınıfı denizaltılarımızla dünya standartlarında yetkinliğe ulaşmış durumdayız. Türkiye'de denizaltı inşa edilen tek, dünyada ise sayılı tersanelerden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ayrıca 'Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin 9. gemisi Pınarhisar ile milli denizaltımız MİLDEN'in inşa çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Eş zamanlı olarak envanterimizdeki 86 platformun bakım ve onarımları ile Preveze, Gür ve Barbaros sınıflarının modernizasyonları donanmamızın caydırıcılığını diri tutmaktadır."

Tatlıoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada devleti olan Türkiye'nin jeostratejik konumunun çok güçlü deniz kuvvetlerine sahip olmayı gerektirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Milli fırkateynimizi yaptık, milli korvetimizi yaptık, milli çıkarma gemimizi yaptık, mayın avlama gemilerimiz, milli hücum botlarımız, önümüzdeki sene 27 Eylül'de indireceğimiz milli uçak gemimizi yapıyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri olarak askeri ve sivil tersanelerimizde bugün itibarıyla aynı anda 34 gemiyi inşa ediyoruz. Aynı zamanda 23 gemiyi de yabancı deniz kuvvetleri için dizayn ve inşa ediyoruz. Yine en son alınan karar gereğince çok kısa bir zaman içerisinde bu 34 geminin inşasına 14 gemi daha ekleyeceğiz."

"Denizcilik Türk milletinin en parlak sütunlarından biridir"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da denizciliğin Türk milletinin şanlı tarihinin en parlak sütunlarından biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm komuta kademelerinin kararlı duruşuyla son 20 yılda askeri ve özel tersanelerin en üst seviyeye ulaştığını belirten Ayhan, "Artık yalnızca kendi ihtiyacını karşılayan değil, MİLGEM Projesi başta olmak üzere üstün teknolojiye sahip askeri deniz platformları dost ve müttefik ülkelere ihraç eden küresel bir güç haline gelmiş bulunuyoruz. 100 yıllık tarih boyunca 500'ün üzerinde platform inşa eden Gölcük Tersanemiz bu büyük hamlenin sancak gemisidir." dedi.

Ayhan, Reis sınıfı denizaltıların inşası ve milli denizaltı MİLDEN'in dizayn faaliyetlerinin bu gücün en açık kanıtı olduğunu belirterek, "Gür ve Preveze sınıfı denizaltılarımızın ve Barbaros sınıfı fırkateynlerimizin yarı ömür modernizasyonları başarıyla yürütülmektedir. Tersanemiz sorumluluğundaki 86 platformun bakım onarımını gerçekleştirirken dünya denizlerindeki arızalara da anında müdahale etmekte ve donanmamızın harbe hazır olma seviyesini daima üst seviyede tutmaktadır. Bununla da yetinmeyerek dost ve müttefik bahriyelere eğitim vermekte, altyapılar yenilemekte, bakım, onarım ve modernizasyon desteği sunarak ikili askeri ilişkileri perçinlemekte ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu büyük başarının merkezinde devletin kararlı iradesi, yüksek mühendislik gücü ve geliştirdikleri nitelikli know-how'ın bulunduğunu anlatan Ayhan, "Mühendislerimizin üstün zekası, yetkin personelimizin gayreti ve işçilerimizin alın teri bahriyemizin sahadaki caydırıcılığına dönüşmektedir." dedi.

Ayhan, Gölcük Tersanesi'nin, asırlık birikimini geleceğin savunma teknolojileriyle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Bakanlığımızın değerli destekleri ve yönlendirmesiyle yakından izlenen süreç çerçevesinde MİLGEM gemimizin güvenli ve etkin şekilde havuzlanmasını mümkün kılacak stratejik öneme sahip Taş Havuz projesini hep birlikte hayata geçireceğiz. Projeye, çalışmaları devam eden ve bölgenin en büyük havuzu olacak bu kritik altyapı yatırımı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Tersaneler Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Gölcük Tersanemizde gerçekleştirilecektir. Proje hem tersanemizin operasyon kapasitesini artıracak hem de milli gemi inşa ve bakım onarım yetkinliğimizi güçlendirecektir."

"Bugüne kadar 512 parça gemi ve deniz aracı inşa edildi"

Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral İzzet Emre Afacan da tam bir asırdır genç Cumhuriyet'in tüm aşamalarına tanıklık eden Gölcük Tersanesinin donanmanın gelişiminde ve idamesinde kilit rol oynayan kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Denizlerde artan küresel rekabet ve stratejik dengeler göz önüne alındığında Gölcük Tersanesinin sadece bir inşa ve onarım tersanesi değil, Deniz Kuvvetlerinin harekat imkan ve kabiliyetini doğrudan destekleyen, en zorlu koşullarda dahi gemilerin harbe hazırlık durumunu en üst seviyede tutan askeri bir güç çarpanı olduğunu vurgulayan Afacan, tersanenin bugüne kadar 512 parça gemi ve deniz aracını inşa ederek Deniz Kuvvetlerine teslim ettiğini kaydetti.

Afacan, Gölcük Tersanesi Komutanlığının arkasında bıraktığı 100 yıllık tecrübe birikimi ile yetinmeyip ikinci yüzyılına çok daha güçlü, yenilikçi ve kararlı bir vizyonla adım attığını anlatarak, "Büyüyen ve güçlenen donanmamızın ihtiyaç duyduğu en ileri teknolojiye sahip su üstü ve su altı platformlarını Mavi Vatan ile buluşturmaya, yerli ve milli imkanlar ile tam bağımsız savunma sanayii hedefine kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından "Dünden Bugüne ve Yarına Gölcük Tersanesi" konulu sunum ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Emekli tersane komutanlarına, emekli ve uzun süredir görev yapan tersane personeline??????? anı objesi ve hizmet belgelerinin verilmesiyle devam eden program, Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) Projesi 9'uncu Gemi İlk Kaynağı ve hizmete giren yeni tesislerin açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve tersane çalışanları katıldı.

Kaynak: AA