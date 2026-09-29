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TİP, eski Bakan Kaya'ya fon vurgununda iddia edilen 4.1 milyar TL iadeyi sordu

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TİP, eski Bakan Kaya'ya fon vurgununda iddia edilen 4.1 milyar TL iadeyi sordu
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TİP, Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon vurgununda iddia edilen parayı iade ettiği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iadenin suçu kabul sayılıp sayılmayacağı, SPK'ya göre etkin pişmanlık için 2 katı iade şartı olduğu ve 4.1 milyar TL'nin nereden bulunduğu soruldu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatma Betül Sayan Kaya fon vurgununda elde ettiği parayı iade etti" yönündeki haberlere ilişkin, "Fon vurgununda kazandığı iddia edilen parayı iade etmesi, suçu kabul etmesi demek değil mi? SPK kararına göre etkin pişmanlıktan yararlanmak için paranın 2 katını iade etme zorunluluğu var. Fatma Kaya 4.1 milyar lira mi iade etti? Doğruysa bu parayı nereden buldu? Parayı iade edip suçu kabul ettiyse yargılanmayacak mı" denildi.

TİP'in resmi sosyal medya hesabından, eski Bakan Fatma Beül Sayan Kaya'nın fondan elde ettiği parayı iade ettiği yönündeki iddialara ilişkin "Yanıt bekliyoruz" notuyla paylaşılan görselde şu ifadelere yer verildi:

"Fon vurgununda kazandığı iddia edilen parayı iade etmesi, suçu kabul etmesi demek değil mi? SPK kararına göre etkin pişmanlıktan yararlanmak için paranın 2 katını iade etme zorunluluğu var. Fatma Kaya 4.1 milyar TL mi iade etti? Doğruysa bu parayı nereden buldu? Parayı iade edip suçu kabul ettiyse yargılanmayacak mı?"

Kaynak: ANKA
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