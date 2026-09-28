TİP, milyarlarca liralık kazanç iddialarının istifayla geçiştirilemeyeceğini belirtti

TİP, milyarlarca liralık kazanç iddialarının istifayla geçiştirilemeyeceğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye İşçi Partisi (TİP), fon skandalına ilişkin paylaşımında milyarlarca liralık kazanç iddialarının bir istifayla geçiştirilemeyeceğini ifade etti. Parti, Cem Karaca'nın 'Yiyin efendiler yiyin' şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda 'Yok öyle yağma!' ifadelerine yer verdi.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından fon skandalına ilişkin yapılan paylaşımda, milyarlarca liralık kazanç iddialarının bir istifayla geçiştirilemeyeceği ifade edildi.
TİP'in paylaşımında, Cem Karaca'nın "Yiyin efendiler yiyin" şarkısının eşliğinde hazırlanan video ile "Biz aynı tasa kaşık sallayalım, onlar bir defa giydiğini bir daha giymesinler. Bizim sırtımızdan geçinsinler, milyarları cebe indirsinler, bir istifayla geçiştirsinler… Yok öyle yağma!" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA