TİP, milyarlarca liralık kazanç iddialarının istifayla geçiştirilemeyeceğini belirtti

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(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından fon skandalına ilişkin yapılan paylaşımda, milyarlarca liralık kazanç iddialarının bir istifayla geçiştirilemeyeceği ifade edildi.

TİP'in paylaşımında, Cem Karaca'nın "Yiyin efendiler yiyin" şarkısının eşliğinde hazırlanan video ile "Biz aynı tasa kaşık sallayalım, onlar bir defa giydiğini bir daha giymesinler. Bizim sırtımızdan geçinsinler, milyarları cebe indirsinler, bir istifayla geçiştirsinler… Yok öyle yağma!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA