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Erkan Baş’tan AK Partili Kaya hakkındaki iddialara ilişkin açıklama: Hepsinin hesabı sorulacak

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Erkan Baş’tan AK Partili Kaya hakkındaki iddialara ilişkin açıklama: Hepsinin hesabı sorulacak
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki fon iddialarına ilişkin, "Bunların hepsinin hesabı sorulacak ve halktan çalınan ne varsa hepsine el konulacak" dedi. Baş, paylaşımında Ankara'da yaşamına son veren emekli polisi de hatırlattı.

(ANKARA)- TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki fon iddialarına ilişkin, "Bunların hepsinin hesabı sorulacak ve halktan çalınan ne varsa hepsine el konulacak" dedi. Baş, paylaşımında Ankara'da yaşamına son veren emekli polisi de hatırlattı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baş, paylaşımında Ankara'da bir emekli bir polisin yaşamına son vermesiyle söz konusu iddiaları birlikte değerlendirdi.

Baş'ın açıklaması şöyle:

"Dün Ankara'da emekli bir yurttaşımız, onurlu bir yaşam sürebilecek geçimi sağlayamadığı için yaşamına son verdi. Bugün, Tayyip Erdoğan'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı emanet ettiği kişi hakkında fon vurgunundan 2 milyar TL'den fazla para kaldırdığı iddiası ortaya çıkıyor ve kendisi bunu henüz yalanlamış değil.

Kimse yaşadıklarımıza münferit, tesadüf ya da kader diyemez. Bunların hepsinin hesabı sorulacak ve halktan çalınan ne varsa hepsine el konulacak."

Kaynak: ANKA
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