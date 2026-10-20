Kadıgil, 125 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi raporunu Meclis'e taşıdı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ANKA Haber Ajansı'nın "Depremde 125 kişiye mezar olmuştu… İskenderun Devlet Hastanesi'nin 'göçme durumu' tespitine rağmen kullanıma izin verenler 'asli kusurlu'" başlıklı haberini TBMM gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 125 kişinin yaşamını yitirdiği İskenderun Devlet Hastanesi'ne ilişkin 3 yıl 8 aydır süren soruşturma dosyasına beklenen bilirkişi raporu sunuldu.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı raporda, hastanenin 2012'de "göçme durumu" tespitine rağmen kullanılmaya devam edildiği belirtilerek, kurum yetkilileri "asli kusurlu" bulundu.

KADIGİL'DEN BAKANLIĞA 2012'DEN DEPREME KADAR ALINAN ÖNLEMLERİ SORDU

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ANKA'nın haberinin ardından konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan şu sorulara yanıt istedi:

"1 Temmuz 2012 tarihli teknik rapor, Bakanlığınıza ne zaman ulaşmıştır? Aynı rapor, Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne ve İskenderun Devlet Hastanesi yönetimine hangi tarihlerde iletilmiştir? A Blok için 2012 yılında yapılan deprem dayanıklılık testinin olumsuz sonuçlandığı bilindiği halde binada sağlık hizmetine devam edilmesi hangi karar veya onaya dayanmaktadır? Bu kararı alan ya da onaylayan kamu görevlileri kimlerdir? Bilirkişi raporunda 2012 yılında A Blok'un taşıyıcı elemanlarının yüzde 70'inden fazlasının güçlendirilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen hastanenin tahliye edilmemesinin gerekçesi nedir?

2016 tarihli teknik kontrol raporunda hastane binalarının deprem güvenliğinin yetersiz olduğu ve güçlendirme seçeneğinin ekonomik bulunmadığı yönündeki tespitler Bakanlığınıza ne zaman bildirilmiştir? Bu tespitlere rağmen hastanenin kullanımı neden durdurulmamıştır? Yeni hastane binası yapımının 2019 yılında yatırım programına alınmasına ilişkin kararın tarihi, proje bedeli, ayrılan ödenek ve öngörülen tamamlanma tarihi nedir? Söz konusu tarihten depreme kadar geçen sürede neler yapılmıştır?

2012-2023 yılları arasında hastane yerleşkesinin güçlendirilmesi, yıkılması, yenilenmesi veya hizmetin başka bir yapıya taşınması için yıllar itibarıyla ne kadar ödenek talep edilmiş, tahsis edilmiş ve harcanmıştır? Bu konularda iptal edilen veya ertelenen yatırım ya da ihale var mıdır Hastanenin 2012-2023 yılları arasındaki başhekimleri, il sağlık müdürleri ve bina güvenliği, yatırım, bakım-onarım, tahliye veya hizmetin sürdürülmesi konusunda karar yetkisi olan Bakanlık görevlileri kimlerdir? Görev tarihleri ve sorumlulukları nelerdir?

Gazi Üniversitesi bilirkişi raporunda 'dönemin uygulama sorumluları' olarak nitelendirilen ve yapının kullanımına devam edilmesine izin veren kamu görevlilerinin kimliklerinin belirlenmesi için Bakanlığınız tarafından bir inceleme yapılmış mıdır? Bu kişiler kimlerdir? 2012 ve 2016 tarihli raporlardan sonra, depremden önce ilgili kamu görevlileri hakkında herhangi bir idari inceleme, disiplin soruşturması veya görevden alma işlemi uygulanmış mıdır? 6 Şubat 2023 sonrasında hastanenin yıkılması ve daha önceki risk uyarılarına rağmen hizmetin sürdürülmesi nedeniyle kaç kamu görevlisi hakkında inceleme veya soruşturma başlatılmıştır?

İskenderun Devlet Hastanesi'nin yıkılmasına ilişkin adli soruşturma kapsamında Bakanlığınızdan kaç kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istenmiştir? Bu başvuruların kaçı kabul edilmiş, kaçı reddedilmiştir? Ret kararlarının tarihleri, gerekçeleri ve itiraz süreçleri nelerdir? Hastanenin deprem güvenliği konusunda çalışanlardan, meslek örgütlerinden, hastalardan veya hastane yönetiminden Bakanlığınıza ve İl Sağlık Müdürlüğüne 2012-2023 döneminde kaç uyarı, başvuru ve şikayet ulaşmıştır? Bunlara hangi yanıtlar verilmiş, çalışanlar ile hastalar risk konusunda bilgilendirilmiş midir?

Bakanlığınız, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaşananların ardından Türkiye genelinde 'göçme durumu' performans düzeyinde olduğu veya deprem güvenliği yetersizliği tespit edildiği halde hizmet vermeye devam eden sağlık binalarının envanterini çıkarmış mıdır? Böyle yapıların il, hastane ve blok bazındaki sayısı kaçtır? Deprem güvenliği yetersizliği saptanan kamu hastanelerinin tahliyesi, hizmetlerinin taşınması ve yenilenmesi için bugüne dek ne tür işlemler yapılmıştır?"

Kaynak: ANKA