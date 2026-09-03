KYK yurt ücreti ne kadar oldu? 2026 KYK yurt ücretleri belli oldu mu? 1., 2., 3., 4., 5., 6., tip oda ücretleri!

KYK yurt ücretleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin gündeminde. Yurt başvurularının tamamlanmasının ardından barınma maliyetini hesaplamak isteyen öğrenciler, yeni KYK yurt fiyatlarını ve 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tip oda ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, 2026 KYK yurt ücreti ne kadar oldu, yeni tarifeyle öğrenciler aylık kaç TL ödeyecek? İşte KYK yurt ücretlerinde son durum.

KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Verilen bilgilere göre yeni dönemde aylık yurt ücreti 1.590 TL olarak uygulanacak. Temmuz ve ağustos aylarında kayıtlı öğrencilerden ücret alınmazken, 1.590 TL'lik ücretin 10 ay boyunca hesaplanması halinde öğrencinin toplam yurt gideri 15 bin 900 TL olacak. Geçen dönemde 10 aylık toplam 12 bin 900 TL olan barınma maliyeti, yeni tarifeyle 3 bin TL artmış olacak.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözü yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 25 Ağustos'ta başlayan başvurular 29 Ağustos saat 23.59'da sona erdi. Ancak 2026-2027 KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih, verilen bilgilere göre henüz duyurulmadı. Öğrenciler sonuçların açıklanmasıyla birlikte hangi yurda yerleştirildiklerini öğrenebilecek.

KYK YURT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler yerleştirme durumlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek. Bunun için e-Devlet'te yer alan “GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” ekranına girilmesi gerekiyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak KYK yurt başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.