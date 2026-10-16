Erkan Baş, Bahadır Özgür için derhal serbest bırakın çağrısında bulundu

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, fon soruşturmasına ilişkin haberler yapan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkı soyan fon vurguncularını ifşa eden gazetecilerin peşine düştüğünüz kadar hırsızların peşine düşseydiniz çoktan suçlular hapsi boylamıştı! Operasyonların bilinçli olduğunu, bu büyük vurgunu unutturmayı amaçladığınızı biliyoruz. Amacınıza ulaşamayacağınızı da siz bilin! Bahadır Özgür'ü derhal serbest bırakın!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA