Erkan Baş iktidarı eleştirdi, 'kara düzen' ifadesini kullandı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, iktidara tepki göstererek, "Oylarımız sandıkta, evlatlarımız okulda, kadınlar sokakta, emekçiler işyerinde güvende değil" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarı eleştirdi. Baş, şunları kaydetti:

"Aynı anda hem halkın birikimine, hem memleketin zenginliklerine hem de yurttaşın siyasi iradesine çöküyorlar. Oylarımız sandıkta, evlatlarımız okulda, kadınlar sokakta, emekçiler işyerinde güvende değil. Her adımıyla, her anlamıyla karşımızdaki bir kara düzen...

Milyonlarca insanın ne yaşadığını, ne hissettiğini, neyin yokluğunu çektiğini dahi umursamayan bu düzenden hiçbir beklentimiz yok. Ne yapacaksak kendimize güvenerek yapmanın, ayrıları aynı yere itip kendi yolumuzu açmanın zamanıdır. Hep birlikte açacağız."

Kaynak: ANKA