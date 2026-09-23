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Erkan Baş iktidarı eleştirdi, 'kara düzen' ifadesini kullandı

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Erkan Baş iktidarı eleştirdi, 'kara düzen' ifadesini kullandı
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarı eleştirerek oyların sandıkta, evlatların okulda, kadınların sokakta, emekçilerin işyerinde güvende olmadığını söyledi. Baş, halkın birikimine, memleketin zenginliklerine ve yurttaşın siyasi iradesine çöküldüğünü savundu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, iktidara tepki göstererek, "Oylarımız sandıkta, evlatlarımız okulda, kadınlar sokakta, emekçiler işyerinde güvende değil" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarı eleştirdi. Baş, şunları kaydetti:

"Aynı anda hem halkın birikimine, hem memleketin zenginliklerine hem de yurttaşın siyasi iradesine çöküyorlar. Oylarımız sandıkta, evlatlarımız okulda, kadınlar sokakta, emekçiler işyerinde güvende değil. Her adımıyla, her anlamıyla karşımızdaki bir kara düzen...

Milyonlarca insanın ne yaşadığını, ne hissettiğini, neyin yokluğunu çektiğini dahi umursamayan bu düzenden hiçbir beklentimiz yok. Ne yapacaksak kendimize güvenerek yapmanın, ayrıları aynı yere itip kendi yolumuzu açmanın zamanıdır. Hep birlikte açacağız."

Kaynak: ANKA
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