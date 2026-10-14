Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu

Azerbaycan’da 21 Eylül ve 6 Ekim tarihlerinde kabul edilen yeni kıyafet düzenlemelerinin ardından devlet okullarında yaşanan başörtüsü gerilimi tırmanmaya devam ederken, konuya ilişkin en yetkili dini isimden açıklama geldi. Azerbaycan Başmüftüsü Allahşükür Paşazade, kamuoyunda geniş yankı uyandıran yasağa dair değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞÖRTÜSÜ OLAYINI ÇOK KARIŞTIRDILAR"

Ülkedeki tartışmalara değinen Allahşükür Paşazade, meselenin çarpıtıldığını savundu. Paşazade açıklamasında, "Başörtüsü olayını çok karıştırdılar. Azerbaycan’da başörtüsü yasaklanmadı. Ben başörtüsünün yasaklandığını hiçbir yerde görmüyorum. Başörtüsü, Allah’ın bize gönderdiği vacip bir husustur. Medreseler ve dini eğitim kurumları var; insanlar orada başörtülü şekilde eğitim alabiliyorlar. Ancak devletin eğitim kurumlarında tek tip kıyafetle ilgili alınmış bir karar var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haberler.com