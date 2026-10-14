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Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu

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Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Haber Videosunu İzle
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
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Azerbaycan'da devlet okullarına öğretmenlerin ve öğrencilerin başörtüsüyle girişinin yasaklanmasıyla ilgili bir açıklama yapan Azerbaycan Başmüftüsü Allahşükür Paşazade, "Azerbaycan’da başörtüsü yasaklanmadı. Ben başörtüsünün yasaklandığını hiçbir yerde görmüyorum. Medreseler ve dini eğitim kurumları var; insanlar orada başörtülü şekilde eğitim alabiliyorlar. Ancak devletin eğitim kurumlarında tek tip kıyafetle ilgili alınmış bir karar var" dedi.

Azerbaycan’da 21 Eylül ve 6 Ekim tarihlerinde kabul edilen yeni kıyafet düzenlemelerinin ardından devlet okullarında yaşanan başörtüsü gerilimi tırmanmaya devam ederken, konuya ilişkin en yetkili dini isimden açıklama geldi. Azerbaycan Başmüftüsü Allahşükür Paşazade, kamuoyunda geniş yankı uyandıran yasağa dair değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞÖRTÜSÜ OLAYINI ÇOK KARIŞTIRDILAR"

Ülkedeki tartışmalara değinen Allahşükür Paşazade, meselenin çarpıtıldığını savundu. Paşazade açıklamasında, "Başörtüsü olayını çok karıştırdılar. Azerbaycan’da başörtüsü yasaklanmadı. Ben başörtüsünün yasaklandığını hiçbir yerde görmüyorum. Başörtüsü, Allah’ın bize gönderdiği vacip bir husustur. Medreseler ve dini eğitim kurumları var; insanlar orada başörtülü şekilde eğitim alabiliyorlar. Ancak devletin eğitim kurumlarında tek tip kıyafetle ilgili alınmış bir karar var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

Aklı selim insanın hali başka oluyor

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Haber YorumlarıSELİM GÜLDOĞAN:

Müftünün adı Allahşükür diye başlıyor. Allah diye isimmi olur.

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Haber YorumlarıMustafa Berktas:

YER ÜSTÜNDEKİLER ZIVANADAN ÇIKMIŞ , YER ALTINDAKİLER YAPTIKLARINA BİN PİŞMANLAR nasıl bir döneme denk geldi bizim ömrümüz , akıl tutulması fikir anevrizması yalan riya inkar hırsızlık arsızlık hayasızlık NE VERİYEM ABİME ....

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Haber Yorumlarıauditor42:

ne tuhaf bir soru elbette yasak başmüftü devletin sözcülüğünü yapmış yazık

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Haber YorumlarıBay Che:

Ülkeleri iranlaşmsın diye yapıyorlar bunu açıkladılar ama yanlış hesap bırakın herkes dinini özgürce yaşasın. Sen devlet olarak vatandaşın açmı açıktamı refah seviyesi ne onlarla ilgilen.bak bizde başörtüsü sorunu yok ama kıçımız açık birtürlü kapanmıyor. Ülkenin %5 lik kısmı %95 lik kısımdan daha zengin ama hala yetmiyor doyuramıyoruz

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