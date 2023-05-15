Türkiye Futbol Federasyonu Haberleri - Türkiye Futbol Federasyonu Haber - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu Haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu haber, Türkiye Futbol Federasyonu son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Karşıyaka, ara transferde aldığı futbolculardan beklediği verimi alamadı
Eskişehir Büyükşehir Kadın Futbol Takımı, Ligde Adını Play-Offa Yazdırdı
Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor'u yenerek Play-Off umudunu sürdürmek istiyor
Bucaspor 1928 İskenderunspor'u yenerek 1. Lig yolunda final niteliği taşıyan maça hazırlanıyor
Kritik zirve bitti! 8+3 yabancı kuralı 1 yıl daha devam ediyor
Tahkim Kurulu, Bakasetas, Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya'nın cezalarını onadı
CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Mayıs GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE
Türk futbolunda büyük gün! Herkesin merakla beklediği yabancı kuralı karara bağlanıyor