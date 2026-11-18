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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kamerun ile oynayacağı iki hazırlık maçının kamp kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milliler, Kamerun maçlarının hazırlıklarına teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde 21 Kasım Cumartesi günü Riva'da başlayacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını burada sürdürecek.

A Milli Takım, 28 Kasım Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek.

Türkiye, 1 Aralık ve 4 Aralık tarihlerinde Antalya'daki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Kamerun ile iki hazırlık maçı oynayacak.

Kamp kadrosu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kamerun ile oynayacağı maçların kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Selda Akgöz (Beşiktaş), Göknur Güleryüz (Toulouse), Sudenur Yolcu (Sultanbeyligücüspor)

Savunma: Fatma Şakar (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız (ABB FOMGET), Eda Karataş (Galatasaray), Kezban Tağ (ABB FOMGET), İlayda Civelek (Beşiktaş), Rabianur Küçük (Trabzonspor), Mesude Alayont (Fenerbahçe arsaVev), Miray Ayhan (Stabaek), Meryem Küçükbirinci (Beşiktaş), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Nihal Saraç (Beşiktaş), Halle Houssein (Sheffield United), Meryem Sevent (Amed Sportif Faaliyetler), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev), Elanaz Demirbaş (Eintracht Frankfurt II), Yaren Ersen (Dudulluspor), Arzu Karabulut (ABB FOMGET), Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (Toulouse), Miray Cin (ABB FOMGET), Tuana Mahmoud (Werder Bremen)

Forvet: Melike Öztürk (Galatasaray), Kader Hançar (Club Tijuana), Melike Pekel (Galatasaray), Vildan Kardeşler (Sand), Senanur Yavuz (Viktoria 1889 Berlin), Sude Ngozi Öztaş (West Ham United)

Kaynak: AA