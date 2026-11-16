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Balıkesirspor, 1-1'lik maçın hakemi Mücahit Karakurt'u TFF'ye şikayet edecek

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Balıkesirspor, 1-1'lik maçın hakemi Mücahit Karakurt'u TFF'ye şikayet edecek
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Balıkesirspor, Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi Mücahit Karakurt’un yönetimine tepki gösterip TFF’ye başvuracağını duyurdu. Kulüp, kararların sonucu etkilediğini öne sürerek hakem yönetimini 'taraflı' ve 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta mücadelesinde sahasında Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor, karşılaşmanın hakemi Mücahit Karakurt'un yönetimine ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, verilen ve verilmeyen kararların maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini savunarak, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullara resmi başvuruda bulunacağını duyurdu.

Balıkesirspor açıklamasında, Mücahit Karakurt'un verdiği ve vermediği kararların takımın emeğini ve alın terini hiçe saydığını öne sürdü. Kulüp, yaşananları 'basit bir hakem hatası' olarak görmediğini, bunun Balıkesirspor'un sahada hak ettiği sonuca 'açık bir müdahale' olduğunu iddia etti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Karşılaşmada takdir haklarının ısrarla rakip takım lehine kullanılması, adaletli yönetim beklentimizi açıkça boşa çıkarmıştır. Sahada verilen mücadelenin ve hak ettiğimiz 3 puanın bu kararlarla elimizden alınmasını asla kabul etmiyoruz."

Kulüp, hakem yönetimini 'taraflı' ve 'utanç veric' olarak nitelendirerek, Mücahit Karakurt'un karşılaşma yönetimini şiddetle kınadığını bildirdi.

Balıkesirspor, açıklamasında hakkını sonuna kadar arayacağını vurguladığı açıklamanın devamında şu cümlelere yer verildi:

"Yaşananların takipçisi olacak; ilgili pozisyonlar ve karşılaşmanın yönetimi hakkında Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullar nezdinde resmi başvurularımızı yapacağız. Haklarımızı bütün yasal ve idari yollarla sonuna kadar savunacağız. Balıkesirspor'un emeği, bir şehrin inancı ve bir takımın geleceği kimsenin keyfi kararlarına teslim edilemez."

Kulüp, başvuruların yalnızca bir formalite olmadığını, Balıkesirspor'un hakkını arama iradesinin göstergesi olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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