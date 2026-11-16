Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amedspor, Tahkim'in reddettiği Samuel Ballet'in 3 maçlık men cezasını kabul etmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor, Tahkim'in reddettiği Samuel Ballet'in 3 maçlık men cezasını kabul etmedi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına yönelik TFF Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın oy çokluğuyla reddedildiğini açıkladı. Kulüp, söz konusu cezayı ölçüsüz ve kabul edilemez bulduğunu duyurdu.

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü, futbolcusu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın oy çokluğuyla reddedilmesine yönelik açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Ballet'e verilen ceza; 'ölçüsüz ve kabul edilemez' olarak değerlendirildi.

Amed Sportif Faaliyetler, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına karşı Tahkim Kurulu'na yaptıkları itirazın oy çokluğuyla reddedildiğini duyurdu. Açıklamada, "Futbolcumuz Samuel Ballet'ye verilen üç maçlık men cezasına karşı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na yaptığımız itiraz, oy çokluğuyla reddedilmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu kararı hukuki, sportif ve hakkaniyet ilkeleri bakımından kabul edilemez buluyoruz. Pozisyona ilişkin görüntüler incelendiğinde, kanaatimizce VAR müdahalesini dahi gerektirmeyecek bir durumun söz konusu olduğu açıktır. Müdahalenin niteliği ve şiddetine ilişkin kesin bir değerlendirme yapılmasına imkan sağlayacak netlikte görüntü bulunmamasına rağmen futbolcumuza üç maçlık ağır bir ceza verilmesi, ölçülülük ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Dahası, futbol müsabakalarında yaşanan benzer pozisyonlar ve verilen disiplin cezalarıyla karşılaştırıldığında, futbolcumuza uygulanan yaptırımın ağırlığı, eşitlik ve adalet ilkeleri bakımından ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Tahkim Kurulu'nun dahi oy çokluğuyla karar vermiş olması, söz konusu pozisyonun ve cezanın hukuki değerlendirmesi konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu ortaya koymaktadır. Amedspor olarak hiçbir ayrıcalık talep etmiyoruz. Tek beklentimiz, tüm kulüplere ve futbolculara aynı kuralların, aynı ölçütlerle ve eşit biçimde uygulanmasıdır. Futbolcumuz hakkında verilen bu ölçüsüz cezayı kabul etmediğimizi, kulübümüzün ve futbolcularımızın haklarını savunmaya, adil ve eşit bir disiplin anlayışını kararlılıkla talep etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Hürmüz Boğazı'ndan gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü

Piyasalar gelen haberle altüst oldu!
Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı13

Mansur Yavaş'ın kurultay kararı çok konuşuldu! Nedeni ortaya çıktı
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?

Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak köpeği ve arsa husumetiyle komşu aileden 3 kişiyi öldürmüştü! Yargıtay 18 yıllık cezayı onadı

Köpek ve arsa husumeti 3 can almıştı! Yargıtay son sözü söyledi
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu

Görüntü tatil cennetimizden! Yolcu minibüsü denize uçtu
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış
Müzik dünyasının acı kaybı! Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

Grup Laçin'den kahreden haber! O isim hayatını kaybetti
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de24

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...36

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay savunma: Binlerce kişi...
Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı

Netflix'te büyük skandal! Silahın üzerindeki mesaj ortalığı karıştırdı