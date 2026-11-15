Somaspor evinde Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenildi, evinde 6 maçtır kazanamıyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor evinde henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Arnavutköy Belediyespor'u konuk eden siyah-beyazlılar 2-1 mağlup oldu.

Bu sezon sahasında 6 maça çıkan Somaspor 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Deplasmanlarda farklı bir performans ortaya koyan Somaspor, 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sini kaybetti. Somaspor evinde Muşspor'a 3-1, Aliağa FK ve Arnavutköy Belediyespor'a 2-1, Çorluspor 1947'ye de 2-0 mağlup oldu, 68 Aksaray Belediyespor'la 3-3, Sebatspor'la da golsüz berabere kaldı. Somaspor önümüzdeki hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'un rakibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı