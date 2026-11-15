Malatya Yeşilyurt Spor, 12. haftada Adaletgücü'nü 6-2 yenerek sahasında kazandı

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında konuk ettiği Adaletgücü Spor Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 12. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, Adaletgücü Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Malatya temsilcisi rakibini 6-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Mustafa Akandemir'in 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Aynı oyuncu 34. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

Malatya Yeşilyurt Spor, Mustafa Alşimşek'in 28 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 2-2'ye getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Malatya temsilcisi, 48. dakikada Enes Nalbantoğlu'nun golüyle 3-2 öne geçti. Ev sahibi ekipte Muhammed Enes Yılmaz, 61 ve 71. dakikalarda attığı gollerle skoru 5-2 yaptı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Seyit Alperen Ayyıldız, maçın sonucunu 6-2 yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı