Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı Kadın Futbol Takımı 5-2'lik galibiyetle 1. Lig hedefiyle yoluna devam etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Kadın Futbol Takımı 5-2'lik galibiyetle 1. Lig hedefiyle yoluna devam etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde Ağrı Kadın Futbol Takımı, sahasında Kahramanmaraş Anadolu Spor'u 5-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Müjde Yeşil ve Ceylan Tatar'ın ikişer gol attığı maçta Ağrı temsilcisi, 1. Lig hedefi doğrultusunda yoluna devam etti.

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, sahasında Kahramanmaraş Anadolu Spor'u 5-2 mağlup etti.

Ağrı Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, etkili oyunuyla rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Ağrı temsilcisinin galibiyetinde Müjde Yeşil ve Ceylan Tatar ikişer golle başrol oynarken, Esma Karakaya da attığı golle skora katkı sağladı. Karşılaşma boyunca sergilediği performansla Mizgin Öner ise maçın öne çıkan ismi oldu. 5 golle gelen galibiyetin ardından 3 puanı hanesine yazdıran Ağrı Kadın Futbol Takımı, sezon sonunda TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselme hedefi doğrultusunda yoluna kayıpsız devam etti.

Bülent Aydemir: "En büyük hedefimiz TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmek"

Elde edilen galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Ağrı Kadın Futbol Takımı Kulüp Yöneticisi Bülent Aydemir, sezon başından itibaren 1. Lig hedefi doğrultusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Takımın sahadaki mücadelesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Aydemir, "Bizim en büyük hedefimiz Ağrı'yı kadın futbolunda daha üst seviyelere taşımak ve sezon sonunda TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmek. Bu doğrultuda futbolcularımız, teknik ekibimiz ve yönetimimizle büyük bir özveri içerisinde çalışıyoruz. Bugün sahada ortaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız 5-2'lik galibiyet, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Özellikle Müjde Yeşil ve Ceylan Tatar'ın attıkları gollerle galibiyete önemli katkı sunmaları, Esma Karakaya'nın skora katkısı ve Mizgin Öner'in başarılı performansı bizleri ayrıca mutlu etti. Ancak bizim için en önemli kazanım takım ruhumuz ve sahaya yansıttığımız mücadele oldu" dedi.

Ağrı'nın kadın futbolunda söz sahibi şehirlerden biri olmasını istediklerini vurgulayan Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Önümüzde oynayacağımız önemli karşılaşmalar var. Her maça aynı ciddiyet ve kazanma arzusuyla hazırlanacağız. Ağrı halkının ve sporseverlerin desteği bizim için çok kıymetli. Kadın futboluna verilen destek arttıkça sporcularımızın motivasyonu da yükseliyor. Bize inanan, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah sezon sonunda Ağrı'ya 1. Lig sevincini yaşatacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Boşanıyorlar denmişti! Tek kareyle herkese yanıt verdiler
Çin'de Osmanlı rüzgârı! Öğretmen derse fes ve yeniçeri bıyığıyla girdi

Görüntü Türkiye'den değil! Sınıftaki öğrenciler şaşkına döndü
Eşine ve 3 çocuğuna kabusu yaşattı! Özel harekat devreye girdi

Anne ile 3 çocuğu gece boyu kabusu yaşadı! Bir baba bunu nasıl yapar
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var35

Türkiye'de bu görüntü artık tarih oluyor!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

İşte Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
Adana'da market ile kasap arasında et fiyatı uçurumu! Kıyma markette bin 200, kasapta 700 TL

Aynı et, iki ayrı fiyat! Kıymada kilo başına 500 lira fark
Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

Savaşın ateşi korta düştü! Tansiyon yükseldi
810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

Minik bedeniyle dünyaya meydan okudu, tam 100 günlük savaşı kazandı
Beykoz Çubuklu'da 509 konutun tahliyesine mahkemeden durdurma! 20 Kasım'a kadar boşaltılacaktı

Evlerini 5 gün içinde boşaltacaklardı! Mahkeme dur dedi
Cinayetten 20 yıldan fazla hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı

20 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu! Bu suçla tutuksuz yargılanmış
3 yıl geçti unutulmadı! Çirkin Kral hakkında dedikleri başına dert oldu21

3 yıl geçti unutulmadı! Çirkin Kral hakkında dedikleri başına iş açtı