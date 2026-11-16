Amedspor'dan TFF'ye olay tepki

Amedspor, futbolcusu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına karşı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yaptığı başvurunun oy çokluğuyla reddedildiğini duyurdu.

AMEDSPOR'DAN TEPKİ

Karara sert tepki gösteren yeşil-kırmızılı kulüp, verilen cezayı "ölçüsüz ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, Tahkim Kurulu kararının hukuki, sportif ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Pozisyon görüntülerinin VAR müdahalesini dahi gerektirmeyecek nitelikte olduğunu savunan yönetim, müdahalenin şiddetine dair net bir görüntü olmamasına rağmen 3 maçlık ağır bir yaptırım uygulanmasını eleştirdi.

''GÖRÜŞ AYRILIĞININ KANITI''

Benzer pozisyonlara verilen cezalarla kıyaslandığında ortada ciddi bir adalet ve eşitlik sorunu bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Tahkim Kurulu'nun dahi oy çokluğuyla karar vermiş olması, söz konusu pozisyonun ve cezanın hukuki değerlendirmesi konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu ortaya koymaktadır. Amedspor olarak hiçbir ayrıcalık talep etmiyoruz. Tek beklentimiz, tüm kulüplere ve futbolculara aynı kuralların, aynı ölçütlerle ve eşit biçimde uygulanmasıdır." ifadelerine yer verildi.