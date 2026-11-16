Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amedspor'dan TFF'ye olay tepki

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
Güncelleme:
3 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor, futbolcusu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın oy çokluğuyla reddedilmesine yönelik açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Ballet'e verilen ceza; ‘ölçüsüz ve kabul edilemez’ olarak değerlendirildi.

  • Amedspor'un futbolcusu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına yapılan itiraz, TFF Tahkim Kurulu tarafından oy çokluğuyla reddedildi.
  • Amedspor, cezayı "ölçüsüz ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek kararın hukuki, sportif ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu.
  • Kulüp, benzer pozisyonlara verilen cezalarla kıyaslandığında adalet ve eşitlik sorunu bulunduğunu, tüm kulüplere aynı ölçütlerin eşit biçimde uygulanması gerektiğini belirtti.

Amedspor, futbolcusu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına karşı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yaptığı başvurunun oy çokluğuyla reddedildiğini duyurdu. 

AMEDSPOR'DAN TEPKİ 

Karara sert tepki gösteren yeşil-kırmızılı kulüp, verilen cezayı "ölçüsüz ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, Tahkim Kurulu kararının hukuki, sportif ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Pozisyon görüntülerinin VAR müdahalesini dahi gerektirmeyecek nitelikte olduğunu savunan yönetim, müdahalenin şiddetine dair net bir görüntü olmamasına rağmen 3 maçlık ağır bir yaptırım uygulanmasını eleştirdi.

''GÖRÜŞ AYRILIĞININ KANITI''

Benzer pozisyonlara verilen cezalarla kıyaslandığında ortada ciddi bir adalet ve eşitlik sorunu bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Tahkim Kurulu'nun dahi oy çokluğuyla karar vermiş olması, söz konusu pozisyonun ve cezanın hukuki değerlendirmesi konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu ortaya koymaktadır. Amedspor olarak hiçbir ayrıcalık talep etmiyoruz. Tek beklentimiz, tüm kulüplere ve futbolculara aynı kuralların, aynı ölçütlerle ve eşit biçimde uygulanmasıdır." ifadelerine yer verildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
DENİZCİ21:Amedsporun ahı milli takımdan çıktı. federasyon utansın
Tüm yorumlar (3)
Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

Yeşilçam'ın Mavi Boncuğu'ndan unutulmaz gece! 4 bin kişi eşlik etti
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı16

Ünlü oyuncunun doğum gününe minibüslerle mini etekli kadınlar taşındı

Emel Sayın da 'Türk sineması' tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi

Emel Sayın'dan Haluk Bilginer'e nazik ama net yanıt!
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDENİZCİ21:★ Okurların en beğendiği

Amedsporun ahı milli takımdan çıktı. federasyon utansın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabdullah değer:İlk yorumu

Kırmızılık bir pozisyon bile değilken 3 maç ceza verilmesi hiç adil değil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNazif Dayikaraca:

Kesin sesinizi masa oyunlarıyla süper lige çıktınız,memleketin başına kabadayı kesildiniz yerinizi haddinizi bilin sizi oraya getirenler ordan indirmesinide bilir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat

Bombayı patlattı: Bu hamlesi taraftarın çok hoşuna gidecek

Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor12

Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk
Burdur'da yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen adamın cenazesi oksijen tüpüyle çıkarıldı

1 ay önce ölmüş olabilir! Cenazesi oksijen tüpüyle çıkarıldı
Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler

Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay

Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay
Beşiktaş'taki silahlı saldırının ardından kan donduran detaylar! Çetenin korkunç planı ifşa oldu

Kazma, kürek, halıya sarılı ceset! Çetenin korkunç planı deşifre oldu
İlginç kovalamaca kamerada! Şüpheli kaçtı, polis lahana yüklü traktöre atladı

Şüpheli kaçtı, polis lahana yüklü traktöre atladı! Film sahnesi gibi
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası

Emre Ballı'nın ölümü sonrası kız arkadaşından Şahap Kavcıoğlu iddiası