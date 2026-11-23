Resmen dağıldılar! Kulüp tarihinin en farklı mağlubiyetiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 2. Grup'ta zor günler geçiren Bucaspor 1928, Gemlik Sümerbey deplasmanında 8-0 yenilerek kulüp tarihinin en farklı mağlubiyetini aldı. Ekonomik sıkıntılar ve transfer yasağı nedeniyle genç oyuncularla mücadele eden ekip, düşme hattından kurtulamadı. Bucaspor 1928 önümüzdeki hafta sahasında Bigaspor'u ağırlayacak.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta zor günler geçiren Bucaspor 1928, Gemlik deplasmanında dağıldı.
KULÜP TARİHİNİN EN FARKLI MAĞLUBİYETİ
Zirve mücadelesi veren rakibi Gemlik Sümerbey'e 8-0'lık skorla yenilen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en farklı mağlubiyetini aldı. Maçın ilk devresini 3-0 geride tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci 45 dakikalık dilimde kalesinde 5 gol daha gördü.
KÜME DÜŞME HATTINDAN KURTULAMADI
Bu sonuçla 8 puanda kalan Bucaspor 1928, düşme hattından kurtulamadı. Yaşadığı ekonomik sıkınıtılar nedeniyle transfer yasağı cezası alan ve genç oyuncularla yola devam eden Bucaspor 1928'in kötü gidişatı taraftarı da endişelendirdi. Bucaspor 1928, önümüzdeki hafta sahasında Bigaspor'la karşılaşacak.